Oussama Tannane heeft maandag spijt betuigd voor de knullige rode kaart die hij zondag pakte in de uitwedstrijd van Vitesse tegen ADO Den Haag (0-2). De aanvaller liet zich volledig gaan tegen scheidsrechter Richard Martens en kreeg binnen enkele seconden twee keer geel.

De 26-jarige Tannane ging aan het einde van de eerste helft naar de grond, maar kreeg geen vrije trap mee. Hij richtte zich daarna boos op scheidsrechter Martens, die hem geel gaf vanwege commentaar op de leiding. Tannane noemde hem daarna "mafkees" en kreeg direct een tweede gele kaart en dus rood.

Daar bleef het overigens niet bij. Toen Tannane doorkreeg dat hij uit het veld werd gestuurd, noemde hij Martens nog meermaals "mafkees" en "clown". Toen de aanvaller bijna bij de zijlijn was, kreeg hij het ook nog aan de stok met zijn eigen doelman Remko Pasveer, die eveneens voor mafkees werd uitgemaakt.

"Ik liet me gisteren gaan en heb spijt van mijn actie", zegt Tannane een dag later in gesprek met VI. Volgens de negenvoudig Marokkaans international kreeg hij het eerder in de wedstrijd al aan de stok met scheidsrechter Martens.

"De scheids gaf bij een eerdere overtreding aan dat 'ik de bal moet laten gaan, en niet zo moest pingelen'. Anders zou hij niet meer fluiten. Medespelers hebben dit ook gehoord. Bij de volgende overtreding op mij floot hij niet. Ik had op dat moment veel pijn, zat hoog in mijn emotie en liet mij gaan. Dat had ik niet moeten doen."

Tannane verontschuldigde zich al bij spelers en de staf van Vitesse, dat de wedstrijd tegen ADO met tien man wel won (0-2). "Dit is een goed leermoment voor mij geweest. Ik kijk nu alleen nog maar vooruit en wil het goede spel doortrekken en belangrijk zijn voor Vitesse."

Oussama Tannane kreeg binnen enkele seconden twee gele kaarten tegen ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

