Jordan Pickford hoeft niet te vrezen voor een schorsing na zijn grove overtreding op Virgil van Dijk tijdens de Merseyside-derby van afgelopen zaterdag (2-2). De verdediger van Liverpool werd getorpedeerd door de doelman van Everton en liep een zware knieblessure op.

De onbesuisde Pickford haalde Van Dijk in de openingsfase hard onderuit in zijn strafschopgebied bij een gevaarlijk moment voor het doel van Everton. De aanvoerder van Oranje, die direct werd gewisseld, hoorde zondag dat hij geopereerd moet worden aan zijn knie en waarschijnlijk maanden moet revalideren.

De VAR bestudeerde het moment, maar kon geen penalty aan Liverpool geven omdat Van Dijk nipt buitenspel stond. De Engelse voetbalbond bevestigt maandag aan Sky Sports dat de videoscheidsrechter tijdens de wedstrijd ook al bekeek of Pickford een rode kaart had moeten krijgen en toen al bewust niet ingreep.

De Engelse voetbalbond legt alleen schorsingen met terugwerkende kracht op als het bewuste moment gemist is door de scheidsrechter én de VAR. De 26-jarige Pickford hoeft dus niet te vrezen voor een schorsing en kan komende zondag meedoen in de uitwedstrijd tegen Southampton.

De zware blessure van de 29-jarige Van Dijk is een forse aderlating voor Liverpool, dat woensdag tegen Ajax in de Champions League speelt, en het Nederlands elftal. Het is nog niet duidelijk of de 38-voudig international op tijd fit is om volgend jaar mee te doen aan het EK, dat op 11 juni begint.

Vorig seizoen deed Van Dijk in alle Premier League-wedstrijden van Liverpool negentig minuten mee en ook in de Champions League miste hij geen minuut. In dit nog prille seizoen maakte de Nederlander eveneens in alle competitiewedstrijden de negentig minuten vol, tot zijn uitvalbeurt tegen Everton van zaterdag.

Virgil van Dijk raakte zaterdag zwaar geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Everton. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League