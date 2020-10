Nederland wil samen met België en Duitsland het WK voor vrouwen in 2027 organiseren. De drie landen hebben hun interesse inmiddels kenbaar gemaakt bij wereldvoetbalbond FIFA.

"Het vrouwenvoetbal in onze landen bevindt zich weliswaar in andere fases van ontwikkeling, maar we delen de aspiratie om met de organisatie van dit WK de sport nationaal én mondiaal een impuls te geven", schrijft de KNVB maandag in een verklaring op de site bij monde van secretaris-generaal Gijs de Jong.

Het is nog niet duidelijk welke speel- en trainingslocaties in aanmerking komen voor het aanstaande gezamenlijke bid voor het WK, want dat moeten de drie landen nog bespreken. Het is de bedoeling dat Nederland, België en Duitsland dit jaar nog verdere afspraken maken over de organisatie en dit vastleggen in een convenant.

Daarna volgen nog de gesprekken met de autoriteiten en worden de speellocaties duidelijk. Het is niet bekend wanneer het bidboek van Nederland, Duitsland en België bij de FIFA moet worden ingeleverd en wanneer de wereldvoetbalbond bekendmaakt wie het WK mag organiseren.

KNVB kreeg al steun van Tweede Kamer

De KNVB maakte in 2018 al bekend het WK 2027 graag te willen organiseren en kreeg al de steun van de Tweede Kamer. Nederland was nog nooit de gastheer van het mondiale eindtoernooi, al werd in 2017 wel het door Oranje gewonnen Europees kampioenschap voor vrouwen in Nederland gespeeld.

Duitsland organiseerde in 1989 en 2001 het EK voor vrouwen en was in 2011 gastheer van het wereldkampioenschap. België heeft nog geen ervaring met de organisatie van eindtoernooien bij de vrouwen.

Het WK van vorig jaar, waar de Oranjevrouwen de finale van de Verenigde Staten verloren, werd in Frankrijk gehouden. Het komende wereldkampioenschap in 2023 wordt in Australië en Nieuw-Zeeland gespeeld. Er doen dan voor het eerst 32 teams mee; in 2019 waren dat er 8 minder.

In 2017 organiseerde Nederland al het EK, dat de Oranjevrouwen wonnen. (Foto: Pro Shots)