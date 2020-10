José Mourinho kon amper geloven dat Tottenham Hotspur zondag in de slotminuten een zeker lijkende zege uit handen gaf tegen stadgenoot West Ham United. 'The Hammers' stonden tien minuten voor tijd nog met 3-0 achter, maar pakten in een bizarre slotfase een punt (3-3).

"Juist toen we de wedstrijd controleerden, kwam West Ham voor het eerst tot scoren. Wij waren mentaal niet sterk genoeg om daar goed mee om te gaan", zei Mourinho bij Sky Sports. "Het is moeilijk te geloven, maar we hebben echt twee punten weggegooid. We zijn zwaar gestraft."

De laatste tien minuten waren weliswaar desastreus, maar Tottenham had de wedstrijd niet beter kunnen beginnen. De ploeg van Mourinho stond na een kwartier al met 3-0 voor door doelpunten van Son Heung-min, die in de eerste minuut scoorde, en Harry Kane (twee goals).

Pas in de 82e minuut deed Fabián Balbuena wat terug, waarna West Ham via een eigen doelpunt van Davinson Sánchez en een wereldgoal van Manuel Lanzini - zijn afstandsschot in blessuretijd ging via de onderkant van de lat binnen - op bizarre wijze een punt pakte.

Het afstandsschot van Manuel Lanzini vloog op schitterende wijze in het doel. (Foto: Pro Shots)

'Ook Bale moet voor zijn plek vechten'

Het was geen verrassing voor Mourinho dat zijn ploeg in de tweede helft minder ging spelen. De Portugees had zijn spelers in de rust bovendien nog gewaarschuwd voor standaardsituaties, waar West Ham uiteindelijk twee keer uit scoorde.

"We wisten dat ze erg sterk zijn bij dodespelmomenten. David Moyes (manager West Ham, red.) heeft in Tomás Soucek zijn nieuwe Marouane Fellaini gevonden", zei Mourinho. "West Ham had in de slotfase erg veel geluk, maar ze hebben er ook hard voor gevochten. Dus complimenten aan West Ham. Het was verdiend."

In de laatste twintig minuten mocht Gareth Bale nog zijn opwachting maken. De Welshman, die zijn eerste wedstrijd voor Tottenham speelde sinds hij er in 2013 vertrok, miste nog een grote kans op de 4-0. Mourinho bracht de huurling van Real Madrid bewust als invaller het veld in.

"Zo heb ik laten zien dat er geen schitterende zetel voor hem klaarstaat waar hij direct in kan zitten. Zijn reservebeurt was een boodschap voor het hele team; iedereen bij deze club moet voor zijn plek vechten. Het is jammer dat Bale de wedstrijd niet op slot gooide, maar ook dat is voetbal."

