Erik ten Hag ziet de komende weken van Ajax als een uitdaging. De Amsterdammers spelen in negentien dagen zes duels, waaronder drie wedstrijden in de groepsfase van de Champions League.

Ajax krijgt komende woensdag bezoek van Liverpool in de Champions League en speelt in de komende drie weken ook nog tegen VVV-Venlo (24 oktober), Atalanta (27 oktober), Fortuna Sittard (31 oktober), FC Midtjylland (3 november) en FC Utrecht (8 november).

"We moeten dit met de spelersgroep gaan managen. We moeten per wedstrijd kijken wat het duel nodig heeft qua tactiek. Er komt nu echt iets op ons af, dat is een uitdaging", zei Ten Hag zondag na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel met sc Heerenveen (5-1) tegen FOX Sports.

Vanwege het drukke programma haalde Ten Hag aanvoerder Dusan Tadic na een uur spelen naar de kant. "We moeten echt voor het voetbal leven en op een juiste manier herstellen, dat is het belangrijkste in deze drukke periode."

Ajax boekte tegen sc Heerenveen de derde thuiszege van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

'Fijne afstemming kost tijd'

Ten Hag zal een beroep moeten doen op zijn brede selectie en maakte daar tegen Heerenveen al gebruik van door de nodige wijzigingen door te voeren. Zo hadden de terugkerende Davy Klaassen, David Neres en Lassina Traoré zondagmiddag een basisplaats.

"De fijne afstemming is niet meteen goed en kost tijd", vervolgde de Ajax-coach. "Daar hebben we aandacht aan besteed. Vandaag was het een stuk beter, maar dat had ook met Heerenveen en onze spelers te maken. Ons aanvalspel moest beter, maar dat was al langer de conclusie."

Ten Hag was ook te spreken over Klaassen, die zijn rentree glans gaf met een doelpunt. "Hij kent het Ajax-spel. Het is nu iets anders dan hij gewend was, maar in grote lijnen weet hij het. Het is belangrijk dat je zo'n sturende speler hebt. Hij is multifunctioneel: hij kan aanvallen en verdedigen. Dat hadden we nodig."

