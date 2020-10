Arjen Robben hield zondag een goed gevoel over aan zijn invalbeurt tegen FC Utrecht. De aanvaller van FC Groningen hoopt nu vooral een tijd lang fit te blijven.

"Het was weer een mooie start, al moet ik wel weer een beetje wennen, ook aan het ritme", zei hij tegen FOX Sports nadat hij het laatste kwartier had meegespeeld in het doelpuntloze duel. "Ik moet nog wat stabieler worden. Hopelijk kan ik nu een serie opbouwen tot de Kerst."

De 36-jarige Robben maakte half september zijn Eredivisie-rentree in de eerste competitiewedstrijd tegen PSV, maar kon daar niet lang van genieten. Al na een half uur strompelde hij van het veld met een liesblessure. Na een maand individueel aan zijn herstel gewerkt te hebben, kreeg Robben tegen FC Utrecht weer zijn eerste speelminuten.

"Na die wedstrijd tegen PSV was het even schelden en vloeken, maar daarna heb ik vrij snel de knop weer omgezet. Natuurlijk was dat het slechtst denkbare scenario, maar daarna moet je opstaan en weer door."

Een onderonsje tussen Arjen Robben en Eljero Elia na het doelpuntloze gelijkspel in Groningen. (Foto: Pro Shots)

'Verkeerde keus om de bal af te spelen'

Tijdens zijn korte invalbeurt tegen FC Utrecht kon Robben geen hoofdrol vertolken, al kreeg hij eenmaal de kans om uit te halen met links. De aanvaller maakte echter een andere keuze en probeerde tevergeefs een ploeggenoot te bereiken.

"Laatst op de training schoot ik er een paar zo binnen, maar nu had ik het idee dat ik te ver stond. Ik zag iemand breed staan en dacht: ik geef hem af. Maar normaal gesproken doe ik dat ook nooit, dus ik had gewoon moeten schieten."

Volgens Robben schort het nu nog vooral aan wedstrijdritme. "Op de training merk ik al dat de acties weer komen en dat er ook snelheid achter zit. Het is nu een kwestie van wennen aan de spelsituaties, want ik heb dit natuurlijk een jaartje niet gedaan."