Mario Götze denkt dat hij nog een aantal weken nodig heeft om volledig topfit te worden. De Duitser luisterde zondag zijn debuut voor PSV op met de openingstreffer in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

"Ik ben heel blij", jubelde Götze bij FOX Sports. "Natuurlijk met de overwinning, maar ook omdat ik weer eens heb kunnen spelen en zo snel tot scoren kwam."

Al in de achtste minuut opende de 28-jarige middenvelder de score voor PSV in Zwolle. Hij profiteerde van een onhandige terugspeelbal van Clint Leemans, omspeelde doelman Michael Zetterer en tikte simpel binnen.

"Ik had een beetje geluk, maar misschien kwam er ook een beetje spelintelligentie van mij bij kijken", zei hij. "Het was een mooi moment."

Halverwege de tweede helft werd de moegestreden Götze gewisseld. De 63-voudig international, die op 26 mei namens Borussia Dortmund zijn laatste wedstrijd speelde, merkte dat hij nog niet helemaal topfit is.

"Mijn gevoel en conditie worden iedere dag beter, dus dat voelt heel goed voor mij", liet hij weten. "Maar ik heb nog wel een paar weken nodig om echt topfit te zijn en op 100 procent te kunnen spelen. Over een paar wedstrijden zullen we zien hoe ik er echt voor sta."

Vreugde bij PSV na een van de treffers tegen PEC. (Foto: ANP)

Schmidt: 'Götze heeft zelfvertrouwen nodig'

PSV-coach Roger Schmidt was logischerwijs ook blij met het doelpunt van Götze. "Het was een goede start en fijn voor hem om zo snel te scoren. Hij heeft zelfvertrouwen nodig", aldus de Duitser.

Ondanks de eenvoudige zege in Zwolle was Schmidt niet helemaal tevreden over het spel van zijn ploeg. "We hebben nog veel te verbeteren", concludeerde hij. "We zijn vanaf nu met nieuwe spelers gestart en we hebben deze wedstrijden nodig om beter te worden."

Naast Götze maakten Ibrahim Sangaré en Adrian Fein hun debuut voor PSV, dat dankzij de zege op PEC de koppositie in de Eredivisie greep. De Ivoriaan Sangaré had een basisplaats en de Duitser Fein viel in de slotfase in.

