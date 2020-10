Tottenham Hotspur heeft zondag in de Premier League op bizarre wijze puntenverlies geleden tegen West Ham United. De 'Spurs' kwamen met 3-0 voor, maar gaven die voorsprong in de slotfase mede door een wereldgoal van Manuel Lanzini helemaal weg: 3-3. Gareth Bale maakte zijn rentree als vervanger van Steven Bergwijn.

De wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium leek na een kwartier spelen al beslist in het voordeel van de thuisploeg. Son Heung-min scoorde al in de eerste minuut na een fraaie lange pass van Harry Kane.

Nog binnen tien minuten maakte Kane op aangeven van Son de 2-0 met een hard schot en de Engelsman tekende met het hoofd ook al snel voor de derde van Tottenham Hotspur.

De thuisploeg hield de comfortabele voorsprong lang vast, maar in de slotfase bracht West Ham de spanning uit het niets terug. Fabián Balbuena kopte in de 82e minuut de 3-1 binnen en drie minuten later werkte oud-Ajacied Davinson Sánchez de bal in zijn eigen doel.

Het leek bij 3-2 te blijven, maar Lanzini dacht daar anders over. De Argentijn knalde de bal in de 94e minuut na een afgeslagen corner met veel effect via de onderkant van de lat tegen de touwen: 3-3.

Bergwijn had een basisplaats in de ploeg van José Mourinho, maar werd na 72 minuten vervangen door Bale. De aanvaller uit Wales maakte zijn rentree voor Tottenham nadat hij afgelopen zomer na zeven jaar Real Madrid in Londen was teruggekeerd.

Gareth Bale maakte zijn rentree bij Tottenham Hotspur. (Foto: ANP)

Aston Villa blijft ook in vierde duel zonder puntenverlies

In het King Power Stadium won Aston Villa op de valreep bij Leicester City: 0-1. Ross Barkley kroonde zich in blessuretijd tot matchwinner bij de bezoekers.

Aston Villa, waarbij Anwar El Ghazi de hele wedstrijd op de bank bleef, boekte zo de vierde competitiezege op rij en blijft zonder puntenverlies in de Premier League.

Desondanks gaan 'The Villans' niet aan kop, maar nemen ze de tweede plaats in. De koppositie is in handen van Everton, dat één punt meer heeft. 'The Toffees' hebben wel een wedstrijd meer gespeeld.

