Arjen Robben heeft zondag voor het eerst sinds zijn uitvalbeurt tegen PSV weer minuten gemaakt voor FC Groningen. De aanvaller viel een kwartier voor tijd in bij het uitduel met FC Utrecht, dat eindigde in 0-0.

Tijdens zijn korte invalbeurt slaagde Robben er niet in om het verschil te maken. De enige keer dat de aanvaller in kansrijke positie kwam om uit te halen met links, probeerde hij een ploeggenoot te bereiken.

Robben keerde afgelopen zomer terug op het oude nest en maakte half september zijn Eredivisie-rentree. Die eerste wedstrijd liep uit op een teleurstelling, want tegen PSV viel hij al vroeg uit met een liesblessure.

Sindsdien werkte Robben individueel aan zijn herstel, om vorige week weer te kunnen aansluiten bij de groepstraining. Het treffen met FC Utrecht leek nog te vroeg te komen, maar trainer Danny Buijs nam de 96-voudig international toch op in de wedstrijdselectie en liet hem in de 76e minuut invallen voor Ramon Lundqvist.

Arjen Robben kwam een kwartier voor tijd als invaller voor in het veld. (Foto: Pro Shots)

Padt voorkomt nederlaag FC Groningen

Groningen maakte in het eigen Hitachi Capital Mobility Stadion, waar het twee weken geleden nog stuntte tegen Ajax (1-0), ook weinig aanspraak op de overwinning. Alleen in de eerste helft kreeg de thuisploeg kansjes via Lundqvist en Ahmed El Messaoudi.

Na rust werd Utrecht sterker en was het Sergio Padt die zijn ploeg op de been hield. De Groningen-keeper had mooie reddingen in huis op inzetten van Sander van de Streek en Bart Ramselaar. Alleen Moussa Sylla wist Padt te passeren, maar zijn treffer ging niet door wegens buitenspel.

FC Groningen houdt met zeven punten uit vijf duels het nog ongeslagen FC Utrecht (zes uit vier) onder zich. De ploegen staan respectievelijk zevende en achtste in de Eredivisie.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie