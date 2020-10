PSV heeft de koppositie in de Eredivisie gegrepen. De formatie van coach Roger Schmidt won zondag mede dankzij een doelpunt van debutant Mario Götze met 0-3 bij PEC Zwolle.

Götze, die bijna twee weken geleden transfervrij werd aangetrokken door PSV, kende een droomdebuut door al in de negende minuut de score te openen. Negen minuten later verdubbelde Cody Gakpo de marge voor de Eindhovenaren.

Na een half uur kreeg Reza Ghoochannejhad de uitgelezen kans op de aansluitingstreffer van PEC, maar hij miste een strafschop. Donyell Malen breidde de voorsprong van de bezoekers nog voor rust uit, waarna de tweede helft nauwelijks meer spektakel opleverde.

PSV moest het wel zonder Eran Zahavi en Jordan Teze stellen. De aanvaller en de verdediger werden deze week positief getest op het coronavirus.

Dankzij de zege gaat PSV met dertien punten uit vijf wedstrijden aan kop in de Eredivisie. De voorsprong op nummer twee Ajax en nummer drie Vitesse bedraagt één punt. PEC is met vier punten uit vier duels terug te vinden in de middenmoot.

De overwinning in Zwolle betekende voor PSV een goede generale voor de Europa League-wedstrijd van komende donderdag tegen Granada, het eerste duel in de groepsfase.

Mario Götze juicht na de 1-0 voor PSV. (Foto: Pro Shots)

Götze luistert debuut op met openingstreffer

PSV begon uitstekend aan de wedstrijd in het MAC³PARK stadion en bij de eerste grote kans vond Götze meteen het net. De Duitse middenvelder onderschepte een bizarre terugspeelbal van Clint Leemans, omspeelde doelman Michael Zetterer en schoof de bal binnen.

In de achttiende minuut tekende Gakpo voor de tweede goal van de Eindhovenaren. De aanvaller rondde een voorzet van Philipp Max vanaf de linkerkant simpel af.

PEC raakte niet van slag door de twee vroege tegendoelpunten en ging op jacht naar de 1-2. Doelman Yvon Mvogo voorkwam echter dat de thuisploeg terug in de wedstrijd kwam. Eerst redde hij op een kopbal van Jesper Drost en vervolgens keerde hij een matig ingeschoten penalty van Ghoochannejhad, die onderuit was getrokken door Timo Baumgartl.

PSV slaagde er zes minuten voor rust wel in om de voorsprong te vergroten. Malen werd bediend door Mauro Júnior en plaatste de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de rechterhoek.

In de tweede helft leek PSV vrede te hebben met de uitslag en kon PEC nauwelijks meer gevaar stichten. Alleen invaller Eliano Reijnders was dicht bij een doelpunt, maar zijn schot werd gestopt door Mvogo. De moegestreden Götze werd halverwege de tweede gewisseld.

