Davy Klaassen heeft genoten van zijn terugkeer in het shirt van Ajax. De middenvelder beleefde zondag een prettige rentree door met een doelpunt bij te dragen aan een 5-1-overwinning op sc Heerenveen.

"Het is fijn om weer terug te zijn. Het maakt me blij dat we met 5-1 wonnen en dat ik een doelpunt kon meepikken", aldus de 27-jarige Klaassen voor de camera van FOX Sports.

"Ik heb hier lang rondgelopen, dus wist wel een beetje hoe het hier gaat, maar het is toch weer een beetje anders. Iedere trainer heeft zijn eigen ideeën. Volgens mij ging het vandaag wel prima."

Klaassen, die een van de twee meer controlerende middenvelders was bij Ajax, liet zich in zijn eerste wedstrijd direct gelden door te coachen en te sturen. "Dat zit er bij mij in en moet ook", aldus de zestienvoudig international.

"Het maakt niet uit dat ik nieuw ben. Het gaat het team alleen maar beter maken als we allemaal praten en dat mag soms misschien nog wel iets meer gebeuren. Er zit zeker nog groei in."

De volgende wedstrijd van Klaassen en Ajax is woensdag, wanneer Liverpool naar Amsterdam komt in de Champions League. Drie dagen later staat een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo op het programma.

Davy Klaassen benutte een penalty tijdens de tweede helft van de wedstrijd tegen sc Heerenveen. (Foto: ANP)

