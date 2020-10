Vivianne Miedema heeft zondag een mijlpaal bereikt bij Arsenal. De aanvaller maakte in het duel met Tottenham Hotspur haar vijftigste competitiedoelpunt en is de eerste speler die dat aantal bereikt in de Women's Super League.

De 24-jarige Miedema had het record al na zeven minuten te pakken. Ze tekende op aangeven van Daniëlle van de Donk voor de 2-0.

Miedema, die met 69 doelpunten ook de topscorer aller tijden is bij de Oranjevrouwen, maakte in de eerste helft ook nog de 4-0 en de 5-0 en staat inmiddels op 52 doelpunten in de Engelse vrouwencompetitie, die in 2011 werd opgericht.

De Nederlandse speelt sinds het seizoen 2017 bij Arsenal, dat haar overnam van Bayern München. In haar eerdere 35 competitiewedstrijden had ze al 49 doelpunten gemaakt voor de Londense club.

Arsenal won de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur uiteindelijk met 6-1. Naast Miedema, die halverwege de tweede helft werd gewisseld, kwam Caitlin Foord twee keer tot scoren en was Katie McCabe eenmaal trefzeker.

Dankzij de overwinning is Arsenal na vijf wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies. De ploeg gaat aan kop met twee punten voorsprong op Everton en Manchester United.

Vreugde bij Vivianne Miedema na een van haar goals tegen Tottenham Hotspur. (Foto: ANP)