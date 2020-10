Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen zondag met riante cijfers gewonnen. De Amsterdammers waren mede dankzij een doelpunt van de teruggekeerde Davy Klaassen met 5-1 te sterk in de Johan Cruijff ArenA.

Halverwege was de stand al 3-0 door twee doelpunten van aanvoerder Dusan Tadic - waarvan één uit een strafschop - en een treffer van Mohammed Kudus. Na rust deed Henk Veerman iets terug, luisterde Klaassen zijn rentree in het Ajax-shirt op met een goal door een penalty te benutten en bepaalde Antony de eindstand.

Trainer Erik ten Hag had vijf wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself. Hij koos voor onder anderen Klaassen, Kudus, David Neres en Lassina Traoré, wat ten koste ging van Edson Álvarez, Quincy Promes, Antony en Zakaria Labyad.

Ajax, dat een goede generale kende voor het Champions League-duel met Liverpool van woensdag, staat tweede met twaalf punten. PSV is de nieuwe koploper met één punt meer.

Het Heerenveen van coach Johnny Jansen leed in Amsterdam de eerste nederlaag van het seizoen. De Friezen waren na een dramatische voorbereiding overtuigend begonnen met drie overwinningen en een gelijkspel.

Mohammed Kudus en Dusan Tadic scoorden in de eerste helft voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

Tadic zet Ajax al vroeg op goede spoor

Bij de eerste kans van de wedstrijd was het zondag direct raak in de ArenA. Ajax-aanvoerder Tadic kreeg de bal op links, trok naar binnen en vond met zijn rechtervoet fraai de verre hoek.

Het was een voorbode voor een soepele eerste helft voor Ajax, al kwamen de Amsterdammers aanvankelijk nog goed weg bij een kans van Henk Veerman. De boomlange spits kreeg een vrije kopkans, maar keeper André Onana redde knap.

Binnen het half uur werd de score verdubbeld, toen scheidsrechter Björn Kuipers op aanraden van de VAR een penalty gaf - Sherel Floranus had de bal tegen zijn arm gekregen - en Tadic vanaf elf meter zijn tweede van de middag maakte.

Ajax domineerde en kwam voor rust ook nog op 3-0, toen Kudus de bal van Ryan Gravenberch kreeg en knap de verre hoek vond. Het onmachtige Heerenveen zette er vrijwel niets tegenover.

Echt spannend werd het geen moment in de Johan Cruijff ArenA. (Foto: Pro Shots)

Goal Veerman doet spanning niet toenemen

In de tweede helft gingen de Friezen wat fanatieker op zoek naar een treffer. Dat leverde aanvankelijk slechts wat pogingen van afstand op, maar na ruim een uur was het wél raak.

Bij een tegenaanval kwam Heerenveen er snel uit, waarbij de rappe Mitchell van Bergen in de diepte werd gestuurd. Hij legde goed af op de vrijstaande Henk Veerman, die de bal koeltjes achter Onana schoof. Wie dacht dat het doelpunt de spanning terug zou brengen, kwam echter bedrogen uit.

Ruim vijf minuten later was de marge namelijk weer drie, toen Kuipers op advies van de VAR opnieuw een strafschop toekende na een overtreding van Rodney Kongolo. Tadic was al gewisseld, wat betekende dat Klaassen de penalty mocht nemen. De middenvelder schoot overtuigend raak.

In de slotminuten was het laatste woord aan de inmiddels ingevallen Antony, die na een dribbel knap raak schoot. De wedstrijd was op dat moment al gespeeld.

Het doelpunt van Davy Klaassen in beeld. (Foto: ANP)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie