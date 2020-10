Vitesse heeft zondag drie punten gepakt op bezoek bij ADO Den Haag. De Arnhemmers wonnen in het Cars Jeans Stadion met 0-2 en staan achter PSV en Ajax op de derde plek. FC Emmen en Fortuna Sittard speelden met 2-2 gelijk.

Armando Broja was de grote man bij Vitesse door beide doelpunten voor zijn rekening te nemen. De negentienjarige Albanees schoot de bezoekers na een half uur op voorsprong door attent te reageren bij een rebound.

Vlak voor de pauze moest Vitesse verder met tien man. Oussama Tannane ging verbaal door het lint en kreeg in korte tijd twee keer geel van scheidsrechter Richard Martens.

De Marokkaanse international maakte eerst een wegwerpgebaar naar de arbiter - hij vond dat er een overtreding op hem was gemaakt - en schold de leidsman vervolgens uit. Het uitschelden leverde Tannane uiteindelijk rood op.

ADO Den Haag ging na rust op zoek naar de gelijkmaker, maar Vitesse sloeg halverwege de tweede helft opnieuw toe. Broja kwam vanaf de rechterkant naar binnen, maakte ruimte voor het schot en vond de korte hoek.

Vitesse heeft net zoveel punten als nummer twee Ajax en moet de Amsterdammers alleen op doelsaldo boven zich dulden. Koploper PSV heeft één punt meer.

Oussama Tannane liet zich gaan en kreeg een rode kaart. (Foto: Pro Shots)

Emmen knokt zich terug tegen Fortuna

FC Emmen en Fortuna Sittard moeten blijven wachten op de eerste overwinning van het seizoen. De laagvliegers speelden op De Oude Meerdijk met 2-2 gelijk.

Waar Fortuna in de eerste twee uitduels nog geen doelpunt had gemaakt, trof de ploeg in Emmen twee keer doel in de eerste 25 minuten. Sebastian Polter kreeg de 0-1 in zijn schoot geworpen toen Emmen-verdediger Caner Cavlan uitgleed. Lisandro Semedo, die de assist gaf bij het eerste doelpunt, verdubbelde de voorsprong met een afstandsschot.

Emmen gooide pas na rust de schroom van zich af en trok de stand in het eerste kwartier van de tweede helft gelijk. Cavlan haalde zijn gram door aan de basis te staan van beide goals. Zijn voorzet in de 51e minuut werd slecht verwerkt door doelman Alexei Koselev, waarna Nikolai Laursen de bal simpel binnen kon tikken.

De gelijkmaker kwam negen minuten later op naam van Michael de Leeuw, die op maat werd bediend door de linksback. Fortuna leek er uiteindelijk toch nog met de volle buit vandoor te gaan, maar een doelpunt van invaller Emill Hansson werd afgekeurd wegens buitenspel.

Door het gelijkspel verlaat Fortuna de laatste plaats, die het overdoet aan Sparta. FC Emmen staat vijftiende.

