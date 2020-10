Memphis Depay heeft zondag van zich doen spreken bij Olympique Lyon. De aanvaller van Oranje loodste zijn ploeg met drie assists naar een 2-3-overwinning op RC Strasbourg.

Aanvoerder Memphis was in de eerste helft de aangever bij de 0-1, 0-2 en 0-3. Karl Toko Ekambi (twee keer) en Tino Kadewere scoorden. Strasbourg kwam nog terug, maar Lyon hield stand.

Sinds zijn komst naar Lyon in januari 2017 gaf Memphis al 35 assists, het meest van alle spelers in de Ligue 1. Hij houdt onder anderen Ángel Di María (34), Neymar (27) en Kylian Mbappé (26) achter zich.

De 26-jarige Memphis, die nu op vier doelpunten en drie assists in zeven competitieduels staat, keerde tegen Strasbourg terug in de basis nadat hij begin deze maand een transfer naar FC Barcelona zag afketsen. De perikelen kostten hem in de vorige twee wedstrijden zijn plek bij de eerste elf.

Lyon boekte in Strasbourg pas de tweede zege van het seizoen. De zevenvoudig landskampioen bleef al vier keer op een gelijkspel steken en kon een overwinning dus erg goed gebruiken.

