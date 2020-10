Steven Berghuis baalt flink van het tegenvallende spel van Feyenoord in de derby tegen Sparta Rotterdam. De aanvoerder kwam zondag met zijn ploeg niet verder dan een teleurstellend 1-1-gelijkspel in De Kuip.

"De eerste helft was nog wel oké, al waren we toen slordig in belangrijke situaties waarin we tot kansen hadden kunnen komen", zei Berghuis vlak na de wedstrijd tegen FOX Sports.

"In de tweede helft werd het een vechtwedstrijd, dat deed Sparta goed. Wij gingen erin mee. We creëerden toen eigenlijk helemaal niets meer. Sparta hield het goed dicht met drie man centraal achterin en wij speelden ze in de kaart."

Berghuis maakte dit seizoen al zes doelpunten, maar kon Feyenoord tegen Sparta niet behoeden voor puntenverlies. De Rotterdammers kwamen op eigen veld in de hele wedstrijd tot slechts één schot op doel.

"We hadden bij rust al 2-0 of 3-0 voor kunnen staan en ik had twee keer moeten scoren", aldus de 29-jarige Berghuis. "In de tweede helft heb ik geen kans gehad. Daar ben ik niet tevreden over."

Vreugde bij Feyenoord na de 1-0 van Ridgeciano Haps. (Foto: Pro Shots)

'Ik wil wel progressie zien'

Trainer Dick Advocaat baalde uiteraard van het spel van zijn ploeg. "Het was moeizaam. Een rommelige wedstrijd met veel balverlies, we konden de bal nog geen drie keer naar elkaar spelen", aldus Advocaat, die desalniettemin niet ontevreden was met een punt.

De ervaren trainer beseft dat zijn ploeg goed wegkwam, toen Deroy Duarte namens Sparta vlak voor tijd een grote kans miste. "Daardoor kan ik leven met 1-1. Het was een uitstekende redding van onze keeper Justin Bijlow."

Het gelijkspel was het tweede puntenverlies dit seizoen voor Feyenoord, al heeft de ploeg sinds de aanstelling van Advocaat in oktober 2019 nog altijd niet verloren in de Eredivisie. "Dat we niet verliezen, betekent niet dat we elke wedstrijd winnen", glimlachte Advocaat.

"Maar ik hoop wel progressie te zien. De tweede helft tegen ADO Den Haag was aardig, tegen Willem II was ook goed en de training afgelopen week was naar behoren, maar vandaag kwam het er niet uit. Dat kan helaas een keer gebeuren."

