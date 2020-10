Davy Klaassen viert zondag als basisspeler zijn officiële rentree in het shirt van Ajax. De middenvelder krijgt tegen sc Heerenveen direct het vertrouwen van trainer Erik ten Hag, die zijn basisploeg op vijf plaatsen heeft gewijzigd.

Klaassen vormt het middenveld met Mohammed Kudus en Ryan Gravenberch, waarbij Kudus vermoedelijk de meest vooruitgeschoven speler is. Het betekent dat Edson Álvarez en Quincy Promes hun basisplek kwijt zijn.

Dat geldt ook voor Antony. De Braziliaan moet op de rechterflank plaatsmaken voor landgenoot David Neres, terwijl Lassina Traoré in de spits de voorkeur krijgt boven Zakaria Labyad. Aanvoerder Dusan Tadic staat op links.

Ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen FC Groningen - twee weken geleden werd er met 1-0 verloren - keert Perr Schuurs terug in het centrum van de defensie. Hij is hersteld van een blessure en lost Jurriën Timber weer af in de Ajax-basis.

De 27-jarige Klaassen speelt tegen Heerenveen zijn eerste officiële wedstrijd in het shirt van Ajax sinds 24 mei 2017, toen hij aanvoerder was van de ploeg die in de Europa League-finale van Manchester United verloor.

Ajax-sc Heerenveen wordt geleid door scheidsrechter Björn Kuipers en begint om 14.30 uur.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Gravenberch; Neres, Traoré, Tadic.

Opstelling sc Heerenveen: Mulder; Floranus, Van Hecke, Bochniewicz, Woudenberg; Joey Veerman, Dresevic, Kongolo; Van Bergen, Henk Veerman, Batista Meier.