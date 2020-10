Everton-keeper Jordan Pickford heeft zijn excuses aangeboden voor zijn onbesuisde tackle op Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool en Oranje liep zaterdag een waarschijnlijk zware knieblessure op.

Pickford kwam hard in op Van Dijk, die minutenlang op de grond bleef zitten met een pijnlijke rechterknie en zich moest laten vervangen. De kans bestaat dat hij maanden is uitgeschakeld.

"Iedereen blijft ernaar vragen, dus ik vermoed dat de tackle een rode kaart waard was", zei Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson na de wedstrijd op Goodison Park, die in 2-2 eindigde.

"Volgens mij zag het er niet echt lekker uit. Jordan kwam na de wedstrijd naar me toe. Hij verontschuldigde zich voor zijn actie en vroeg me om die excuses ook aan Virgil over te brengen."

Opvallend genoeg leidde de harde tackle van doelman Pickford niet tot een kaart of een strafschop. De VAR had namelijk geconstateerd dat Van Dijk nipt buitenspel stond.

De charge van Jordan Pickford op Virgil van Dijk. (Foto: Pro Shots)

Richarlison zegt sorry voor charge op Thiago

Overigens was Van Dijk niet de enige Liverpool-speler die met een blessure van het veld moest. Teamgenoot Thiago Alcántara moest zich in de slotminuten laten vervangen na een harde charge van Richarlison, die wél rood kreeg.

"Iedereen die mij kent weet dat ik geen harde speler ben", schrijft de Braziliaan in een verklaring. "Het was niet mijn bedoeling om Thiago te blesseren en trok mijn been nog terug. Ik heb hem al een berichtje gestuurd met excuses en doe dat nu nogmaals."

Everton gaat met dertien punten uit vijf wedstrijden aan kop in de Premier League. Liverpool volgt met tien punten.

