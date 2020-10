Ole Gunnar Solskjaer heeft verzekerd dat de toekomst van Donny van de Beek er goed uitziet bij Manchester United, ook al moet de van Ajax overgekomen middenvelder het voorlopig doen met een reserverol.

Van de Beek zat zaterdag tegen Newcastle United (4-1-winst) voor de vierde Premier League-wedstrijd op rij op de bank, al viel hij net als tijdens de vorige drie competitieduels wel in de slotfase in.

"Hij gaat echt wel zijn minuten maken. Hij is fantastisch. Hij is zó goed in balbezit, dat zie je op de trainingen en vandaag weer. Volgens mij is hij de bal niet één keer kwijtgeraakt", zei Solskjaer na de zege op Newcastle.

De Noorse manager kijkt naar meerdere factoren bij het bepalen van zijn opstelling. "Het gaat erom dat ik de balans in de ploeg vind. Donny zal nog belangrijk zijn voor deze ploeg."

Van de Beek en United zijn met wisselende resultaten aan het Premier League-seizoen begonnen. Er werd gewonnen van Brighton & Hove Albion (2-3) en Newcastle en verloren van Crystal Palace (1-3) en Tottenham Hotspur (1-6).

'The Red Devils' staan voor een pittig programma, want er wachten nu competitieduels met Chelsea, Arsenal en Everton, terwijl tussendoor in de Champions League tegen Paris Saint-Germain, RB Leipzig en Istanbul Basaksehir wordt gespeeld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League