Aanvoerder Teun Koopmeiners kan er niet over uit dat AZ zaterdagavond voor de derde competitiewedstrijd op rij een zeker lijkende zege uit handen gaf. De Alkmaarders speelden door twee late doelpunten met 2-2 gelijk tegen VVV-Venlo.

"Hier word je moedeloos van", verzuchtte Koopmeiners na de wedstrijd in gesprek met FOX Sports. "We moeten dit onszelf verwijten, dat is het enige wat we kunnen doen. We verdedigden als team niet goed en brachten elkaar in situaties waardoor een scheidsrechter bepaalde beslissingen kon nemen."

In de eerste helft leek er lange tijd niks aan de hand voor het oppermachtige AZ, dat na 25 minuten met 2-0 leidde door treffers van Jesper Karlsson en Calvin Stengs. Voor het derde competitieduel dit seizoen kwam de ploeg van trainer Arne Slot echter met tien man te staan. Jonas Svensson maakte aan het einde van de eerste helft een lompe sliding en kreeg direct rood.

"Of het nou een rode kaart is of niet; vanaf dat moment moet je door. In de tweede helft krijg je niet opeens een man terug", zei Koopmeiners. "Ik heb geen zin om dat als excuus te gebruiken, want we moeten alleen naar onszelf kijken. Een 2-0-voorsprong moet je gewoon vasthouden, met of zonder rode kaart."

VVV-Venlo kwam in de slotfase door twee late treffers op gelijke hoogte tegen AZ. (Foto: ANP)

'Svensson maakte een heel stomme overtreding'

Ondanks de ondertalsituatie bleef AZ lang op een 2-0-voorsprong staan, maar VVV sloeg in een bizarre slotfase alsnog toe. Evert Linthorst maakte in de 86e minuut de aansluitingstreffer en twee minuten later schoot Giorgos Giakoumakis van 11 meter de gelijkmaker binnen, waardoor AZ opnieuw punten verspeelde.

In de afgelopen wedstrijden tegen Sparta Rotterdam (4-4 na 0-4-voorsprong) en Fortuna Sittard (3-3 na 1-3-voorsprong) ging het ook al mis voor de Alkmaarders. Trainer Slot wilde net als Koopmeiners in gesprek met FOX Sports niet naar de scheidsrechter wijzen.

"We geven een scheidsrechter elke keer zelf de aanleiding om rood te geven", benadrukte de coach, die sowieso niks begreep van de grove charge van Svensson. "Het was gewoon een heel stomme overtreding en onnodig, gezien de tussenstand en de plek op het veld."

"We bespreken het wel (de vele rode kaarten, red.), maar blijkbaar is het nog niet genoeg om het uit te bannen. Maar het is ook te makkelijk om het alleen over die rode kaarten te hebben. Bij rust hadden we al op een grotere voorsprong moeten staan."

