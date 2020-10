AZ heeft zaterdagavond opnieuw punten verspeeld in de Eredivisie. De Alkmaarders, die lange tijd met tien man speelden, gaven tegen VVV-Venlo een 2-0-voorsprong in een spectaculaire slotfase uit handen en moesten genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel.

Jesper Karlsson opende al in de tweede minuut op fraaie wijze de score voor AZ. Halverwege de eerste helft verdubbelde Calvin Stengs de marge voor de thuisploeg.

De Noord-Hollanders kwamen enkele minuten voor rust met tien man te staan door een rode kaart voor Jonas Svensson. Pas vier minuten voor tijd profiteerde VVV van de overtalsituatie en maakte Evert Linthorst de aansluitingstreffer.

Even later bracht Giorgos Giakoumakis de Limburgers op gelijke hoogte uit een penalty, die werd veroorzaakt door Bruno Martins Indi. De verdediger, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Stoke City, maakte zijn debuut.

Voor AZ was het al het vierde gelijkspel in evenzoveel duels. De formatie van coach Arne Slot gaf twee weken geleden bij Sparta Rotterdam zelfs een 0-4-voorsprong weg: 4-4. Ook tegen Fortuna Sittard (3-3) en PEC Zwolle (1-1) moest de ploeg genoegen nemen met een punt. VVV staat met vier punten uit vijf wedstrijden in de middenmoot.

AZ miste vier spelers uit de A-selectie en twee spelers van de beloften. Zij werden vrijdag positief getest op het coronavirus. Vanwege de privacywet werd niet bekendgemaakt om wie het gaat.

Bruno Martins Indi maakte zijn debuut bij AZ. (Foto: Pro Shots)

AZ vroeg op voorsprong door prachtige goal Karlsson

Met Martins Indi in de basis kende AZ een uitstekende start in het AFAS Stadion. Al in de tweede minuut kwam Karlsson op schitterende wijze tot scoren. Een voorzet van de Zweed belandde zomaar in het doel.

In de 24e minuut tekende Stengs voor de 2-0 van de thuisploeg. De aanvaller schoot de bal hard in de linkerhoek, nadat Jonas Svensson een pass van Teun Koopmeiners met het hoofd had teruggelegd.

AZ leek op weg naar een eenvoudige zege en was enkele minuten later dicht bij de 3-0 met een kopbal op de lat van Myron Boadu, maar in de 41e minuut kreeg Svensson rood voor een tackle van achteren op Joshua John.

In de tweede helft kon VVV aanvankelijk niet profiteren van het numerieke overtal, maar in een absurde slotfase sloegen de Venlonaren toch nog toe. In de 86e minuut bracht Linthorst de spanning terug door raak te koppen uit een voorzet vanaf rechts, waarbij doelman Hobie Verhulst er niet goed uitzag.

Een minuut later veroorzaakte Martins Indi een strafschop door Tristan Dekker bij een hoekschop naar de grond te trekken. Giakoumakis schoot feilloos raak vanaf 11 meter en bezorgde AZ zo het vierde puntenverlies op rij in de Eredivisie.

