FC Twente heeft zaterdag goede zaken gedaan in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans won met 0-3 bij een zwak Willem II en staat voor minimaal één dag aan kop. RKC Waalwijk pakte bij Heracles Almelo (0-1) de eerste punten van het seizoen.

FC Twente kende een droomstart tegen Willem II, want na twee minuten was de openingstreffer al een feit in Tilburg. Ajax-huurling Danilo werd in de tweede minuut op randje buitenspel weggestuurd door Václav Cerný en rondde koeltjes af.

Daar bleef het lange tijd ook bij, maar vlak na rust vergrootte FC Twente de marge naar twee. Jayden Oosterwolde kreeg in het strafschopgebied de tijd om de bal goed voor zijn voet te leggen en schoot hard in de korte hoek raak.

In de zestigste minuut werd het leed van Willem II nog wat groter. Miquel Nelom kreeg de bal in het strafschopgebied op zijn uitgestoken arm, waarop Twente (na ingrijpen van de VAR) een penalty kreeg. De poging van Danilo werd weliswaar gepakt door Robbin Ruiter, maar in de rebound werkte hij de bal alsnog in het doel.

Door de probleemloze overwinning blijft FC Twente ongeslagen in de Eredivisie. De ploeg uit Enschede komt op elf punten en gaat voor in ieder geval één dag aan kop. PSV, Feyenoord, sc Heerenveen, Vitesse en Ajax komen zondag nog in actie en kunnen Twente deze speelronde nog passeren op de ranglijst.

Willem II leed al de derde nederlaag in dit nog prille seizoen. De ploeg van trainer Adrie Koster blijft op vier punten steken.

Jayden Oosterwolde schoot vlak na rust de 0-2 binnen. (Foto: Pro Shots)

RKC pakt eerste punten van seizoen bij debuut Ola John

RKC Waalwijk pakte de eerste punten van het seizoen door Heracles Almelo bij het debuut van Ola John met 0-1 te verslaan. Saïd Bakari zorgde in de 26e minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De mee opgekomen rechtsback haalde uit vanaf de zijkant van het strafschopgebied en zag zijn lage streep in de verre hoek belanden.

Heracles kreeg tien minuten later de kans om op gelijke hoogte te komen in Almelo. Silvester van der Water werd door Luuk Wouters onderuit gehaald in het strafschopgebied, maar Rai Vloet stuitte van 11 meter op doelman Kostas Lamprou.

Bij RKC mocht John twintig minuten voor tijd zijn opwachting maken. De enkelvoudig international van Oranje, die tussen 2010 en 2012 voor FC Twente speelde, tekende onlangs een eenjarig contract bij de Waalwijkers.

In de slotfase drong Heracles verder aan en kreeg de thuisploeg nog enkele goede kansen. Van der Water schoot echter rakelings naast en Delano Burgzorg raakte de lat, waardoor RKC na drie nederlagen de eerste overwinning van het seizoen boekte.

De ploeg van trainer Fred Grim, die nog maar vier keer in actie kwam dit seizoen, stijgt van de laatste naar de vijftiende plek. Heracles blijft op vier punten steken na vijf wedstrijden.

