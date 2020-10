Manchester United heeft zaterdagavond een moeizame, maar ruime overwinning geboekt in de Premier League. 'The Red Devils' wonnen door drie late doelpunten met 1-4 van Newcastle United. Chelsea gaf bij het debuut van Hakim Ziyech een zege uit handen tegen Southampton (3-3) en Manchester City won de topper tegen Arsenal (1-0).

De start van Manchester United in Newcastle was bijzonder onfortuinlijk. Verdediger Luke Shaw kreeg een voorzet tegen zich aan geschoten en werkte de bal onbewust in de korte hoek achter de aan de grond genagelde David de Gea.

Het antwoord van United volgde twintig minuten later, vlak na de vanwege buitenspel afgekeurde goal van Bruno Fernandes. Aanvoerder Harry Maguire, die een bijzonder moeizaam seizoen kent, kopte fraai raak uit een corner van Juan Mata.

Tien minuten na rust had United ook op voorsprong moeten komen. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer kreeg een strafschop na een overtreding op Marcus Rashford, maar de poging van Fernandes werd gestopt door Karl Darlow.

In de 76e minuut mocht Donny van de Beek zijn opwachting maken en met de oud-Ajacied in het veld kwam United toch nog op voorsprong. Fernandes werd aan de linkerkant op randje buitenspel weggestuurd en krulde de bal op fraaie wijze in de verre hoek. Aaron Wan-Bissaka en Rashford maakten er in de slotminuten zelfs nog 1-3 en 1-4 van.

United herstelde zich zo op St. James' Park van de blamerende 1-6-nederlaag van begin oktober tegen Tottenham Hotspur. De ploeg van Solskjaer blijft met zes punten wel in de onderste regionen hangen. Newcastle heeft een punt meer.

Aanvoerder Harry Maguire was met een doelpunt belangrijk voor Manchester United. (Foto: Pro Shots)

Chelsea verspeelt zege bij debuut invaller Ziyech

Chelsea leek een eenvoudige wedstrijd tegemoet te gaan tegen Southampton, want na een half uur stond het al 2-0 door goals van Timo Werner. Vlak voor rust maakte Danny Ings echter de aansluitingstreffer op Stamford Bridge, waarna Che Adams in de 57e minuut met dank aan doelman Kepa Arrizabalaga op bizarre wijze de gelijkmaker aantekende.

De geplaagde keeper, die dit seizoen al meerdere keren blunderde, maakte een grote inschattingsfout bij een terugspeelbal en miste de bal volledig. De aanstormende Adams werd aangetikt en bleef met moeite overeind, hield de bal nog net binnen en passeerde de teruggesnelde Kepa met een hard schot in het dak van het doel.

De vreugde bij Southampton was overigens niet van lange duur. Werner brak twee minuten na de gelijkmaker door aan de rechterkant en gaf de bal voor op Kai Havertz, die eenvoudig kon binnentikken. In de 72e minuut mocht Ziyech - zoals manager Frank Lampard al had aangekondigd - zijn opwachting maken als invaller.

De van Ajax overgenomen middenvelder miste de eerste duels van het seizoen door een knieblessure en maakte tegen Southampton zijn langverwachte debuut. Ziyech kon geen rol van betekenis meer spelen en gaf met zijn ploeg in blessuretijd twee punten weg. Jannik Vestergaard scoorde met een getoucheerd schot na een vrije trap.

Door het puntenverlies komt Chelsea op acht punten. Dat zijn er twee minder dan Liverpool, dat eerder op zaterdag gelijkspeelde tegen stadgenoot Everton (2-2). 'The Toffees' zijn met dertien punten nog altijd de koploper in de Premier League.

Hakim Ziyech maakte als invaller zijn debuut voor Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Manchester City nipt te sterk voor Arsenal

Manchester City krabbelde na een moeizame seizoensstart op door Arsenal in eigen huis met 1-0 te verslaan. Raheem Sterling zorgde in de 23e minuut voor de enige treffer van de wedstrijd door een rebound te benutten.

Nathan Aké, die in de interlandperiode meedeed in de duels van Oranje met Mexico (0-1-verlies), Bosnië en Herzegovina (0-0) en Italië (1-1), deed de hele wedstrijd mee bij Manchester City. Hij pakte in de slotfase nog een gele kaart.

Het is pas de tweede zege van dit nog prille seizoen voor City, dat de afgelopen twee competitieduels met Leicester City (2-5) en Leeds United (1-1) niet won. De ploeg van manager Josep Guardiola komt op zeven punten en staat in de middenmoot.

Arsenal verloor voor de tweede keer dit seizoen en blijft op negen punten steken. 'The Gunners' staan in de subtop.

