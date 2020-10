Wout Weghorst heeft VfL Wolfsburg zaterdag in de Bundesliga met een doelpunt aan een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Borussia Mönchengladbach geholpen. Eerder op de dag boekte Peter Bosz uit tegen FSV Mainz de eerste competitiezege met Bayer Leverkusen: 0-1.

Weghorst tekende vijf minuten voor tijd met een schot uit de draai voor de gelijkmaker van Wolfsburg in Mönchengladbach. Jonas Hofmann had de thuisploeg zeven minuten eerder uit een strafschop op voorsprong gebracht.

Bij Leverkusen kroonde Lucas Alario zich tot matchwinner in Mainz. De Argentijn kopte raak uit een hoekschop en die inzet wist keeper Robin Zentner pas net achter de doellijn te keren. Bij de bezoekers deed Daley Sinkgraven de hele wedstrijd mee. Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius maakten de negentig minuten vol bij Mainz.

Leverkusen is na vier wedstrijden nog wel ongeslagen in de Bundesliga. 'Die Werkself' speelden in de eerste drie duels gelijk en zijn met zes punten terug te vinden in de middenmoot.

Robert Lewandowski en Thomas Müller leidden Bayern München naar een 1-4-uitzege op Arminia Bielefeld. Müller opende in de achtste minuut de score voor de bezoekers en Lewandowski vergrootte de voorsprong nog voor rust met twee afstandsschoten naar 0-3. Vroeg in de tweede helft maakte ook Müller zijn tweede van de avond door een afgemeten voorzet van Lewandowski binnen te tikken.

Voormalig FC Groningen-aanvaller Ritsu Doan redde vervolgens de eer voor Bielefeld. Het laatste kwartier speelden de bezoekers met tien man door een rode kaart voor Corentin Tolisso. Door de overwinning klimt Bayern met negen punten uit vier duels naar de tweede plaats.

Peter Bosz boekte de eerste zege in vier duels met Bayer Leverkusen. (Foto: ANP)

Kluivert valt in slotfase in bij Leipzig

RB Leipzig won met 0-2 op bezoek bij FC Augsburg. Angeliño, oud-speler van PSV en NAC Breda, opende op slag van rust de score en Yussuf Poulsen verdubbelde halverwege de tweede helft de marge met een schitterende uithaal.

Kluivert, die door AS Roma voor de rest van het seizoen is verhuurd aan Leipzig, maakte in de slotfase zijn eerste speelminuten voor de koploper in de Bundesliga. 'Die Roten Bullen' staan na vier duels op tien punten. Zondag kan Eintracht Frankfurt, dat op bezoek gaat bij 1. FC Köln, nog wel op gelijke hoogte komen.

In Sinsheim boekte Borussia Dortmund een benauwde overwinning op bezoek bij 1899 Hoffenheim: 0-1. Marco Reus maakte een kwartier voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. Dankzij de zege komt Dortmund op negen punten.

VfB Stuttgart was uit met 0-2 te sterk voor Hertha BSC en Werder Bremen speelde met 1-1 gelijk bij SC Freiburg.

