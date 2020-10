Zlatan Ibrahimovic heeft zaterdag met twee doelpunten AC Milan een 1-2-zege op stadgenoot Internazionale bezorgd in de Serie A. Juventus verspeelde punten op bezoek bij Crotone (1-1) en Sam Lammers scoorde opnieuw voor Atalanta, dat wel met 4-1 verloor van Napoli.

Ibrahimovic, die zijn rentree maakte nadat hij enkele wedstrijden moest missen omdat hij positief had getest op het coronavirus, opende in de dertiende minuut de score. Hij miste in eerste instantie een strafschop, maar benutte wel koelbloedig de rebound.

De Zweedse superster, die ook een verleden heeft bij Internazionale, was drie minuten later ook nog eens verantwoordelijk voor de 0-2. Hij tikte een voorzet van Rafael Leao simpel binnen bij de tweede paal.

Internazionale, waar Stefan de Vrij in de basis stond, kwam in de 29e minuut terug tot 2-1. Romelu Lukaku profiteerde van matig wegwerken van doelman Gianluigi Donnarumma. Diezelfde Lukaku leek na rust een strafschop te verdienen, maar dat werd teruggedraaid door de VAR vanwege buitenspel.

AC Milan boekte pas de eerste overwinning op Internazionale in competitieverband sinds 2016. De 'Rossoneri' gaan daardoor nog altijd aan kop op de ranglijst met twaalf punten uit vier wedstrijden. De 'Nerazzurri' bezetten de zesde plaats op vijf punten achterstand van de aartsvijand.

Juventus speelde met tien man gelijk bij Crotone. (Foto: ANP)

Juventus morst punten bij promovendus

In het zuiden van Italië kwam Juventus al na twaalf minuten op achterstand tegen het gepromoveerde Crotone. Simy benutte een strafschop na een overtreding van Leonardo Bonucci.

Tien minuten later herstelde Álvaro Morata het evenwicht door een voorzet van Federico Chiesa van dichtbij binnen te tikken. Juventus moest na een uur echter met tien man verder door een rode kaart voor Chiesa, die op het been van Luca Cigarini stond.

Desondanks bracht Morata 'De Oude Dame' een kwartier voor tijd op voorsprong, maar zijn treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Juventus leed zo voor de tweede keer dit seizoen puntenverlies en is met acht punten terug te vinden op de vierde plaats.

Hirving Lozano viert samen met Victor Osimhen een doelpunt van Napoli tegen Atalanta. (Foto: Pro Shots)

Napoli leidt bij rust al met 4-0

Napoli leidde bij rust al met 4-0 tegen Atalanta. Oud-PSV'er Hirving Lozano zorgde in de 23e minuut voor de 1-0 met een intikker en vier minuten later ook voor de 2-0 met een geplaatst afstandsschot. Matteo Politano en Victor Osimhen tekenden voor respectievelijk de 3-0 en de 4-0.

Na de pauze was Atalanta niet bij machte om terug te komen, maar maakte nog wel de eretreffer. Lammers, die in de 55e minuut het veld in was gekomen, mocht twintig minuten voor tijd alleen op de doelman aflopen en rondde af. Het was zijn tweede goal in zijn vierde duel voor Atalanta.

Atalanta, waar Marten de Roon aan de aftrap verscheen en Hans Hateboer negentig minuten op de bank bleef zitten, verspeelde voor het eerst dit seizoen punten, nadat de verrassende nummer drie van vorig seizoen de eerste drie wedstrijden overtuigend won.

Voor Napoli is de zege een opsteker na een roerige week. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso kon begin oktober vanwege coronabesmettingen niet tegen Juventus spelen en werd door de Italiaanse bond bestraft met een reglementaire nederlaag en een punt aftrek. Napoli heeft nu acht punten.

