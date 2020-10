Liverpool-manager Jürgen Klopp vreest dat hij voorlopig niet over Virgil van Dijk kan beschikken. De verdediger viel zaterdag in de Merseyside-derby tegen Everton (2-2) al vroeg uit met een knieblessure.

"Het ziet er niet goed uit", zei Klopp volgens Sky Sports op zijn persconferentie over de blessure van Van Dijk. "Hij komt bijna in elke wedstrijd van ons in actie en speelt normaal gesproken altijd door met pijn. Dat hij nu niet door kon spelen, betekent niet veel goeds."

De 29-jarige Van Dijk werd na tien minuten spelen in het strafschopgebied getorpedeerd door Everton-doelman Jordan Pickford. De aanvoerder van Oranje, die nipt buitenspel stond en daarom geen strafschop kreeg, bleef lang op de grond liggen en werd vervangen door Joe Gomez.

De kans is groot dat Van Dijk door zijn blessure het treffen van woensdag met Ajax in de Champions League aan zich voorbij moet laten gaan, maar Klopp kan daar nog niks over zeggen. "Ik weet nu niet hoe serieus het precies is, maar zoals ik zei: het ziet er niet goed uit. Wat mij wel duidelijk werd, is dat het sowieso een strafschop was."

Virgil van Dijk werd na tien minuten spelen uit de wedstrijd geschopt door Everton-keeper Jordan Pickford. (Foto: ANP)

Klopp begrijpt niks van afgekeurde goal

In een spectaculaire slotfase leek Liverpool aan het langste eind te trekken op Goodison Park, maar een treffer van Jordan Henderson werd afgekeurd omdat de VAR oordeelde dat Sadio Mané nipt buitenspel stond. Op het oog leek de aanvaller gewoon op één lijn te staan met de laatste Everton-speler.

"De spelers begrijpen net als ik niet hoe het kan dat de goal van Henderson werd afgekeurd", zei een gefrustreerde Klopp. "Ik ben groot voorstander van de VAR, maar dan moet die wel de juiste beslissing nemen. Dit kan gewoon nooit buitenspel zijn."

Door de remise bij Everton blijft Liverpool voor de tweede wedstrijd op rij zonder overwinning, maar Klopp is positief gestemd over de vorm van zijn ploeg. "Dit was denk ik onze beste uitwedstrijd onder mijn leiding. De jongens hebben ongelooflijk goed gespeeld tegen een team dat overloopt van het vertrouwen."