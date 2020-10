PSV moet het zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle stellen zonder Eran Zahavi en Jordan Teze. De aanvaller en de verdediger hebben positief getest op het coronavirus. Ook bij ADO Den Haag en sc Heerenveen hebben spelers het COVID-19-virus.

Zahavi is besmet geraakt tijdens de interlandperiode. Hij kwam de afgelopen week met Israël in actie in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland en de Nations League-duels met Tsjechië en Slowakije. Tegen Tsjechië (één keer) en Slowakije (hattrick) was hij nog trefzeker.

Teze liep het coronavirus zoals al bekend was op bij Jong Oranje. Hij keerde vrijdag op basis van de richtlijnen van het RIVM en na overleg met de microbiologen terug in de spelersgroep. Bij de test van vrijdag bleek hij echter niet te voldoen aan de eisen om deel te nemen aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle.

Zahavi is direct na het afnemen van de test voor minimaal 72 uur in quarantaine gegaan, waarna over drie dagen zijn situatie opnieuw wordt bekeken. Teze mag gewoon blijven deelnemen aan de trainingen omdat hij al langere tijd klachtenvrij en daarmee niet besmettelijk is.

Bij PEC testte één speler positief

Ook PEC Zwolle kampt met problemen rond het coronavirus. Bij de Overijsselaars is eveneens een speler positief getest op het coronavirus. De club geeft in tegenstelling tot PSV de naam van de desbetreffende persoon niet prijs en meldt alleen dat hij in thuisisolatie is gegaan.

PEC Zwolle-PSV begint zondag om 16.45 uur in het lege MAC³PARK stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. PSV is na vier speelrondes gedeeld koploper met tien punten. PEC Zwolle, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, staat op de negende plaats met vier punten.

In navolging van PSV meldde ADO zaterdagavond meerdere coronagevallen. Bij de Hagenaars zijn twee spelers van het eerste elftal en een medewerker positief getest. Datzelfde geldt voor een speler van de beloften.

De thuiswedstrijd van ADO tegen Vitesse kan zondag wel gewoon doorgaan. Het duel in het Cars Jeans Stadion begint om 14.30 uur.

Heerenveen meldt twee positieve tests bij de technische staf en één in de spelersgroep. Het drietal is direct in thuisisolatie gegaan.

