FC Barcelona heeft zaterdagavond de eerste officiële nederlaag onder trainer Ronald Koeman geleden. Door een door Frenkie de Jong veroorzaakte strafschop gingen de Catalanen met 1-0 onderuit in het La Liga-duel met Getafe. Eerder op de dag blameerde Real Madrid zich tegen promovendus Cádiz: 0-1.

Jaime Mata maakte elf minuten na rust uit een strafschop het enige doelpunt voor Getafe tegen Barcelona. De bal ging op de stip vanwege een overtreding van De Jong op Damián Suárez.

In de eerste helft had Lionel Messi de lat geraakt namens de ploeg van Koeman en in blessuretijd miste de Argentijn nog een kans op de gelijkmaker. Cucho bracht Getafe vijf minuten voor tijd bijna op 2-0, maar zijn schot belandde op de lat.

De Jong speelde tot tien minuten voor tijd mee bij de bezoekers, waarvoor Sergiño Dest zijn basisdebuut maakte. De oud-Ajacied maakte als linksback de negentig minuten vol.

Barcelona had onder Koeman de eerste twee competitieduels van het seizoen gewonnen, waarna twee weken geleden gelijk werd gespeeld tegen Sevilla (1-1). De ploeg staat met zeven punten uit vier duels negende. Getafe klimt door de zege naar de tweede plaats.

Teleurstelling bij Real Madrid na het tegendoelpunt van Cádiz. (Foto: ANP)

Real blameert zich tegen promovendus

Real kwam na een kwartier op achterstand tegen Cádiz. Anthony Lozano passeerde Thibaut Courtois nadat Álvaro Negredo een voorzet met het hoofd had klaargelegd. Karim Benzema was in de slotfase met een inzet op de paal nog het dichtst bij een doelpunt voor 'De Koninklijke'.

Ondanks de nederlaag gaat Real met tien punten uit vijf duels wel aan kop in La Liga. Cádiz staat met evenveel punten knap derde, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

Eerder op de dag hielp Luis Suárez Atlético Madrid met een doelpunt aan een 0-2-overwinning op bezoek bij Celta de Vigo. De Uruguayaan kwam al na zes minuten op aangeven van Manuel Sánchez tot scoren met een schot in de rechterhoek.

Voor Suárez, die deze zomer overkwam van FC Barcelona, betekende het zijn derde treffer in dienst van Atlético. De aanvaller beleefde begin deze maand een droomdebuut met twee goals tegen Granada (6-1). Yannick Carrasco stelde diep in blessuretijd de drie punten veilig voor Atlético, dat met acht punten uit vier wedstrijden zesde staat.

Vreugde bij Atlético Madrid na de openingstreffer van Luis Suárez. (Foto: ANP)

Granada boekt knappe zege op Sevilla

Eerder op de dag boekte Granada vijf dagen voor het Europa League-duel met PSV een knappe zege op Sevilla: 1-0. In Estadio Nuevo Los Cármenes maakte de Venezolaan Yangel Herrera acht minuten voor tijd de enige treffer. De bezoekers speelden op dat moment met een man minder na twee keer geel vlak voor rust voor Jordan.

Luuk de Jong begon op de bank bij Sevilla en viel halverwege in, terwijl Karim Rekik en oud-Ajacied Nemanja Gudelj geen speeltijd kregen. Granada kent een uitstekende seizoenstart en staat met tien punten uit vijf wedstrijden op de vierde plaats.

Vorig seizoen werd Granada zevende, waardoor het dit seizoen debuteert in Europa. De club overleefde in de Europa League al twee voorrondes en een play-off. PSV tegen Granada begint donderdag om 18.55 uur in het Philips Stadion. De andere wedstrijd in groep E gaat tussen PAOK en Omonia.

