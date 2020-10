Virgil van Dijk kan woensdag wellicht niet meedoen met Liverpool in de uitwedstrijd tegen Ajax in de groepsfase van de Champions League. De verdediger viel zaterdag geblesseerd uit in de derby op bezoek bij Everton (2-2) in de Premier League.

Van Dijk kwam al na tien minuten hard in botsing met de wat onbesuisde Everton-doelman Jordan Pickford. Hij bleef lang op de grond zitten met een pijnlijke rechterknie en moest zich laten wisselen. Hij kon wel zelfstandig richting de kleedkamer lopen.

Pickford kreeg geen strafschop tegen omdat Van Dijk buitenspel stond. Scheidsrechter Michael Oliver deelde ook geen kaart uit aan de keeper. Liverpool-manager Jürgen Klopp beklaagde zich bij de vierde official over die beslissing.

Het is nog onduidelijk hoe ernstig de situatie van Van Dijk is. Hij deed afgelopen week nog mee met het Nederlands elftal in het oefenduel met Mexico (0-1-nederlaag) en de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (0-0) en Italië (1-1).

Virgil van Dijk verlaat het veld op Goodison Park. (Foto: Pro Shots)

Liverpool verspeelt twee keer voorsprong

Zonder Van Dijk en met invaller Georginio Wijnaldum verspeelde Liverpool twee keer een voorsprong tegen Everton. 'The Reds' vlogen nog wel uit de startblokken en kwamen al in de derde minuut op 0-1 door een intikker van Sadio Mané, maar een kwartier later bracht Everton de stand in evenwicht dankzij een kopbal uit een hoekschop van Michael Keane.

Liverpool maakte er in de 72e minuut 1-2 van door een knappe volley van Mohamed Salah, maar nog geen tien minuten later bepaalde Everton de eindstand op 2-2 dankzij een kopbal van de in bloedvorm verkerende Dominic Calvert-Lewin, die topscorer is van de Premier League met zeven goals en eerder deze week ook scoorde bij zijn debuut voor Engeland.

In de blessuretijd gebeurde er nog van alles op Goodison Park. Liverpool leek er daarin alsnog met de winst vandoor te gaan, maar een goal van Jordan Henderson werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat Mané een millimeter buitenspel zou hebben gestaan en Everton-aanvaller Richarlison werd met rood weggestuurd na een stevige tackle op Fabinho.

Everton leed door het gelijkspel wel het eerste puntenverlies van dit seizoen, maar gaat nog wel aan kop met dertien punten uit vijf wedstrijden. Liverpool, dat zich voor de interlandperiode blameerde tegen Aston Villa (7-2-nederlaag) staat voorlopig op de tweede plaats met drie punten achterstand op de stadgenoot.

Liverpool moet het bij de start van de Champions League tegen Ajax in elk geval stellen zonder Alisson Becker. De doelman is vermoedelijk nog enkele weken uitgeschakeld door een schouderkwetsuur en wordt vervangen door Adrián, die de laatste wedstrijden niet vrijuit ging bij enkele tegendoelpunten.

De 2-2 van Dominic Calvert-Lewin. (Foto: Pro Shots)

