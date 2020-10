Robinho keert voorlopig toch niet terug bij Santos. Het contract van de honderdvoudig Braziliaans international is opgeschort, nadat er ophef is ontstaan omdat hij nog altijd verdachte is in een verkrachtingszaak.

"In onderlinge overeenstemming is besloten de geldigheid van de verbintenis tussen Robinho en Santos op te schorten, waardoor de speler zich uitsluitend op zijn verdediging in het proces in Italië kan richten", staat in een verklaring op de website van de Braziliaanse club.

De 36-jarige Robinho, die voor Brazilië speelde op de WK's van 2006 en 2010, werd drie jaar geleden al veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor deelname aan een groepsverkrachting in Milaan in 2013. De aanvaller, in 2013 speler van AC Milan, heeft altijd gezegd onschuldig te zijn en ging in beroep; die zaak loopt nog.

Hoewel hij nog vrijgesproken kan worden, waren in de afgelopen weken tal van sponsoren van Santos boos over de terugkeer van Robinho, die van 2002 tot en met 2005 al in de hoofdmacht van de club speelde. Eén sponsor trok zich terug en andere dreigen dat ook te doen.

Robinho tekende voor minimumsalaris

Robinho wilde met zijn terugkeer Santos juist helpen tijdens de financieel zware tijden waarin de achtvoudig landskampioen verkeert. Hij stemde ermee in om slechts 1.500 Braziliaanse reaal per maand te verdienen, wat neerkomt op ongeveer 230 euro.

De laatste officiële wedstrijd van Robinho dateert van juli, toen hij het shirt van Istanbul Basaksehir droeg. Hij had een aflopend contract bij de Turkse topclub en speelde eerder voor clubs als Real Madrid en Manchester City.