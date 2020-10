Terence Kongolo heeft vrijdag op de valreep de overstap gemaakt van Huddersfield Town naar Fulham. De 26-jarige verdediger tekende een contract voor vier jaar in Londen, met een optie voor nog een seizoen.

Met de transfer is een bedrag van naar verluidt 4 miljoen euro gemoeid. Kongolo werd door Huddersfield Town vorig seizoen al voor een half jaar verhuurd aan Fulham. Door een slepende voetblessure speelde hij slechts twee wedstrijden voor 'The Cottagers'.

Zonder de viervoudig Oranje-international promoveerde Fulham vervolgens naar de Premier League. Eerder kwam hij namens Huddersfield al 45 keer in actie op het hoogste niveau in Engeland.

Dankzij een speciale regel in Engeland kon Kongolo nog naar Fulham verkassen. Tot vrijdag 18.00 uur Nederlandse tijd mochten Premier League-clubs nog zaken doen met clubs uit het Championship, de League One en de League Two.

Huddersfield trok Kongolo nog voor 20 miljoen aan

Bij Fulham komt Kongolo zijn landgenoot Kenny Tete tegen. De rechtsback verruilde Olympique Lyon afgelopen zomer voor de promovendus uit Londen, die na vier duels nog op het eerste punt wacht en hekkensluiter is in de Premier League.

Kongolo stond sinds medio 2018 onder contract bij Huddersfield, dat hem eerst een half jaar huurde van AS Monaco en vervolgens voor 20 miljoen euro overnam. Voor 'The Terriers' speelde hij in totaal zestig wedstrijden, waarin hij eenmaal scoorde.

In 2012 maakte de linkspoot zijn debuut in het betaald voetbal bij Feyenoord. Na vijf jaar in Rotterdam koos hij voor een avontuur bij AS Monaco.

