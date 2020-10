Paris Saint-Germain heeft de koppositie in de Ligue 1 overgenomen van Stade Rennes. De regerend landskampioen won vrijdagavond met 0-4 bij Nîmes Olympique, terwijl Rennes punten liet liggen.

Kylian Mbappé bracht PSG na iets meer dan een half uur op voorsprong in Nîmes. De aanvaller werd diep gestuurd door Rafinha, kapte doelman Baptiste Reynet uit en schoof de bal in de rechterhoek.

Op dat moment stond Nîmes al met tien man door een rode kaart voor Loïck Landré. De verdediger werd in de twaalfde minuut uit het veld gestuurd nadat hij Rafinha met opgeheven been raakte.

Twaalf minuten voor tijd verdubbelde Alessandro Florenzi de marge met een kopbal van dichtbij en even later maakte Mbappé zijn tweede van de avond na een prachtige pass door het midden van Pablo Sarabia. De Spanjaard bepaalde in de slotfase zelf met een hard schot de eindstand.

Mitchel Bakker speelde de hele wedstrijd mee bij PSG, dat de vijfde competitiezege op rij boekte. De Parijzenaars gaan met vijftien punten uit zeven duels aan kop. Wel kunnen ze later dit weekend nog gepasseerd worden door Lille OSC of RC Lens, die zondag tegen elkaar spelen in Lille.

Stade Rennes heeft evenveel punten als PSG, maar een iets minder doelsaldo. De formatie uit Bretagne kwam eerder op de dag niet verder dan 1-1 op bezoek bij hekkensluiter Dijon en staat nu tweede.

