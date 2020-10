AZ is stevig getroffen door het coronavirus. Bij de Alkmaarse club zijn vrijdag negen besmettingen geconstateerd. Het gaat om zes spelers en drie werknemers. Desondanks gaat het competitieduel met VVV-Venlo zaterdag gewoon door.

Volgens AZ zijn vier spelers uit de A-selectie en twee spelers van Jong AZ besmet met COVID-19. De club maakt niet bekend om wie het gaat.

Voor AZ staat zaterdag de eerstvolgende competitiewedstrijd op het programma, maar die wedstrijd kan volgens de club gewoon gespeeld worden. De ploeg van coach Arne Slot speelt om 20.00 uur thuis tegen VVV-Venlo.

AZ is matig aan het Eredivisie-seizoen begonnen. De Noord-Hollanders speelden in hun eerste drie wedstrijden gelijk tegen PEC Zwolle (1-1), Fortuna Sittard (3-3) en Sparta Rotterdam (4-4). In dat laatste duel verspeelden ze zelfs een 0-4-voorsprong.

Door de teleurstellende resultaten staat AZ met drie punten slechts dertiende op de ranglijst. De ploeg heeft echter wel een wedstrijd minder gespeeld dan veel andere clubs in de Eredivisie omdat het duel met FC Utrecht is verplaatst naar 27 december.

Willem II meldt twee besmettingen

Jong AZ speelde vrijdagavond nog uit tegen Jong Ajax (3-2-verlies) in de Keuken Kampioen Divisie. De twee positief geteste spelers waren daarbij niet aanwezig. Zij zijn eerder op de dag in isolatie gegaan.

Eerder op de dag meldde Willem II dat een personeelslid en een staflid zijn besmet met het coronavirus. Zij werden donderdag getest.

Willem II komt zaterdag op eigen veld in actie tegen FC Twente. De Tilburgers, die met vier punten elfde staan, beginnen om 21.00 uur aan de wedstrijd.

