Cristiano Ronaldo heeft vrijdag stellig ontkend dat hij de coronaregels tijdens de voorbije interlandperiode heeft overtreden. De Portugees werd daarvan donderdag beschuldigd door Vincenzo Spadafora, de Italiaanse minister van Sport.

"Ik heb geen enkel protocol geschonden", zegt Ronaldo op Instagram. "Ze zeggen dat ik de Italiaanse wetten heb overtreden, maar het zijn allemaal leugens."

"Ik heb alles met toestemming gedaan", vervolgt de aanvaller van Juventus. "Een Italiaanse man, wiens naam ik niet ga noemen, heeft gezegd dat ik me niet aan de protocollen heb gehouden. Dat is gewoon een leugen."

Volgens Spadafora heeft Ronaldo de coronaregels tweemaal aan zijn laars gelapt. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar testte dinsdag positief op het coronavirus en had op dat moment al namens Portugal tegen Spanje en Frankrijk gespeeld.

In Italië geldt de regel dat spelers pas na drie negatieve coronatests de 'bubbel' van hun club mogen verlaten, maar volgens Spadafora besloot Ronaldo na twee negatieve tests al naar Portugal te reizen. "Volgens mij had hij geen toestemming van de gezondheidsautoriteiten", aldus de sportminister donderdag.

65 Bondscoach over besmetting Ronaldo: 'Hij zei dat hij wilde spelen'

'Mijn gezin zit op een andere verdieping'

Ronaldo, die geen symptomen van het coronavirus vertoonde, is inmiddels terug in Turijn. Volgens Juventus is hij na goedkeuring van de gezondheidsautoriteiten met een ambulancevlucht teruggekeerd naar Italië.

"Ik zet mijn quarantaine thuis voort", vertelt hij. "Ik ben alleen en mijn gezin zit op een andere verdieping. Zo zal het de komende tien dagen blijven. Het is lastig om niet met hen in contact te mogen komen, maar we moeten de regels respecteren."