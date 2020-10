FC Barcelona-coach Ronald Koeman heeft geen problemen met de uitspraken van Antoine Griezmann na afloop van het Nations League-duel van Frankrijk in Kroatië (1-2-zege). De Franse aanvaller liet weten dat hij zich bij 'Les Bleus' op zijn plek voelt, omdat hij daar als nummer tien speelt.

"Iedereen mag zeggen wat hij wil, maar de coach bepaalt en de speler moet maximaal presteren", zei Koeman vrijdag tijdens zijn persconferentie in de aanloop naar de competitiewedstrijd van zaterdag op bezoek bij Getafe.

Griezmann wordt door Koeman als hangende rechtsbuiten gebruikt bij FC Barcelona. Bij Frankrijk speelde hij afgelopen woensdag als nummer tien en opende hij bovendien al vroeg de score tegen Kroatië.

"Deze trainer weet waar hij me neer moet zetten", vertelde Griezmann na afloop van de wedstrijd. Daarmee doelde hij op bondscoach Didier Deschamps.

Vervolgens ging Koeman met de 83-voudig international in gesprek. "We hebben het over zijn positie en over zijn prestaties gehad. Ik heb hem gezegd dat ik voor de beste oplossing voor het team kies en ik denk dat dat voor hem een positie aan de rechterkant is met vrijheid. Hij speelt niet op de vleugel, maar hij staat meer aan de binnenkant."

Antoine Griezmann viert zijn openingstreffer voor Frankrijk in het Nations League-duel met Kroatië. (Foto: Pro Shots)

'Ik kan moeilijk tien nummers tien opstellen'

Griezmann verscheen in de eerste drie competitieduels van het seizoen telkens aan de aftrap bij Barcelona. Hij lijkt in ieder geval niet te hoeven vrezen voor zijn basisplaats.

"Ik heb geen probleem met Antoine", aldus Koeman. "Het is mijn taak om het beste uit alle spelers te halen. Ik kan maar elf spelers opstellen en ik zet niemand neer op een positie waar hij niet hoort. Maar ik kan moeilijk tien spelers als nummer tien opstellen."

FC Barcelona begint zaterdag om 21.00 uur aan de uitwedstrijd tegen Getafe. De ploeg van Koeman won twee van de eerste drie wedstrijden en staat vijfde in La Liga.

