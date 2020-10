Hakim Ziyech maakt zaterdag wellicht zijn langverwachte officiële debuut voor Chelsea. De middenvelder behoort tot de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Southampton.

"Hakim is niet fit genoeg om te starten, maar ik hoop hem wel een aantal minuten te kunnen geven", zei Chelsea-manager Frank Lampard op zijn persconferentie.

Ziyech, die afgelopen zomer voor 40 miljoen euro overkwam van Ajax, raakte in augustus bij zijn officieuze debuut in het oefenduel met Brighton & Hove Albion geblesseerd, waardoor hij de openingsfase van het seizoen moest missen.

Zonder Ziyech is Chelsea wisselvallig begonnen aan de jaargang. 'The Blues' staan na vier speelrondes met zeven punten zevende op de ranglijst van de Premier League en werden uitgeschakeld in de achtste finales van de League Cup.

Ziyech is een van de vele miljoenenaankopen van Chelsea. De club haalde onder anderen ook Timo Werner (70 miljoen euro), Kai Havertz (81 miljoen euro), Ben Chilwell (50 miljoen euro) en Edouard Mendy (20 miljoen euro) voor veel geld.

