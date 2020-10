Suriname heeft vrijdag toestemming van de FIFA gekregen om acht nieuwe spelers toe te voegen aan de selectie van het nationale elftal. De wereldvoetbalbond blokkeerde wel de komst van Kelvin Leerdam en Ryan Donk.

Eind vorig jaar werd bekend dat het voor Nederlanders van Surinaamse afkomst mogelijk wordt om voor Suriname uit te komen zonder dat zij hun Nederlandse nationaliteit verliezen. Nigel Hasselbaink hapte al toe en zijn voorbeeld werd gretig gevolgd.

Door het besluit van de FIFA mogen Damil Dankerlui (FC Groningen), Ryan Koolwijk (Almere City), Ishan Kort (Almere City), Dion Malone (NAC Breda), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Roland Alberg (Roda JC), Nigel Hasselbaink (geen club) en Tjaronn Chery (Maccabi Haifa) met onmiddellijke ingang uitkomen voor de ploeg van bondscoach Dean Gorré.

Leerdam (Seattle Sounders) en Donk (Galatasaray) hoopten ook voor Suriname te mogen spelen, maar die aanvragen werden door de FIFA afgewezen. Het is niet duidelijk waarom de voormalige Eredivisie-spelers geen toestemming krijgen om voor Suriname uit te komen.

Het Surinaamse elftal plaatste zich eind vorig jaar voor het eerst in de historie voor de Gold Cup, waar in 2021 om wordt gespeeld. Met de acht nieuwe spelers hoopt Suriname ook een gooi te doen naar deelname aan het WK 2022 in Qatar, waar 32 landen aan mee mogen doen. Suriname kwalificeerde zich nog nooit voor een wereldkampioenschap.