Arne Slot is erg tevreden dat AZ er vorige week op Deadline Day in geslaagd is om Bruno Martins Indi voor de rest van het seizoen te huren. De trainer van de Alkmaarders is na één week al onder de indruk van de kwaliteiten van de verdediger.

"Bruno maakt een heel goede indruk. Op basis van wat ik heb gezien, is het voor mij niet verbazingwekkend dat hij in het verleden international is geweest", zei Slot vrijdag op zijn persconferentie volgens VI. "Op de trainingen haalt hij in elk geval een hoog niveau."

De 28-jarige Martins Indi wordt door AZ voor de rest van het seizoen gehuurd van Stoke City, waar hij regelmatig kon rekenen op een basisplek. De verdediger speelde al 137 officiële wedstrijden voor de club uit het Championship. Met het oog op het EK denkt hij bij AZ meer kans te maken op een plek in Oranje.

Tussen 2012 en 2017 speelde Martins Indi al 34 interlands voor het Nederlands elftal en in de zomer van 2014 was hij zelfs een vaste kracht in de ploeg die derde werd op het WK in Brazilië. Slot ziet dat de oud-Feyenoorder met zijn ervaring direct van waarde is bij AZ.

"Bruno is een vrolijke en positieve jongen in de groep, maar ook iemand die bereid is spelers op hun verantwoordelijkheden te wijzen tijdens de training. In zijn coaching is hij al heel erg aanwezig", aldus Slot.

De kans is dan ook groot dat Martins Indi zaterdag al zijn debuut maakt voor AZ, dat dan een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo speelt (aftrap 20.00 uur). De Alkmaarders zijn na drie wedstrijden nog altijd zonder overwinning in de Eredivisie.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie