Feyenoord-trainer Dick Advocaat is tevreden met de selectie waar hij dit seizoen mee moet werken. De Hagenaar, die in de slotweek van de transferperiode tevergeefs om een nieuwe spits vroeg, is vooral blij met de concurrentie binnen de ploeg.

"De meeste posities zijn dubbel bezet, dus het ziet er heel aardig uit. Iedereen moet knokken voor zijn positie en dat is het leuke. Door de concurrentie weten spelers dat ze moeten presteren", zei Advocaat vrijdag op zijn persconferentie voor het thuisduel met Sparta Rotterdam van zondag.

Idealiter had Advocaat in de afgelopen transferperiode nog wel een nieuwe spits aan zijn selectie toegevoegd. In de gewonnen uitwedstrijd tegen Willem II (1-4) van begin oktober begon hij met Bryan Linssen in de punt van de voorhoede, terwijl spits Róbert Bozeník op de bank zat.

"Ik probeerde er nog iemand bij te krijgen, maar ik wist zelf ook wel dat dat niet mogelijk zou zijn. Het was ook wel een beetje een spel van mij met het bestuur", bekende Advocaat. "Ik heb er geen problemen mee dat er niemand bij is gekomen. De selectie is goed genoeg om lang mee te doen om de landstitel."

'Moeten geen problemen zoeken die er niet zijn'

De spitspositie wordt tegen Sparta mogelijk wel een probleem. Nicolai Jørgensen miste de laatste twee wedstrijden door een liesblessure en is een twijfelgeval, terwijl Bozeník voor langere tijd uit de roulatie is. De Slowaak keerde deze week geblesseerd terug van de interlandperiode en wordt maandag onderzocht.

"Je moet geen problemen zoeken die er niet zijn", zei Advocaat over de spitspositie. "Luis Sinisterra verwacht ik over enkele weken terug en die kan op alle posities voorin spelen. Daarom zei ik al: ik ben tevreden met de selectie die we nu hebben. Iedereen moet knokken voor zijn positie, ook de spitsen."

De stadsderby tussen Feyenoord en Sparta begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. Na vier speelronden gaan de Rotterdammers op basis van doelsaldo aan kop in de Eredivisie.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie