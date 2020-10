Mario Götze kan zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle mogelijk al zijn debuut maken voor PSV. Trainer Roger Schmidt wil de Duitse middenvelder snel wedstrijdritme op laten doen.

"Götze heeft individueel hard gewerkt en is heel fit", zei de Duitse coach vrijdag op zijn persconferentie. "Zijn conditie is goed en moeten we nog verder opbouwen, maar dat kan niet alleen op de training. Hij heeft wedstrijdritme nodig en zal dat ook krijgen."

PSV zorgde vorige week voor een stunt door de 28-jarige Götze op Deadline Day transfervrij en voor twee jaar vast te leggen. De matchwinner van de WK-finale van 2014 speelde vorig seizoen niet veel wedstrijden voor Borussia Dortmund, maar Schmidt verwacht veel van zijn landgenoot.

"Mario is op dit moment nog niet op 100 procent, maar hij is heel ambitieus, gretig en gemotiveerd. Hij koos ook voor PSV omdat hij weet dat hij hier zijn beste spel kan laten zien. De laatste jaren werd hij vaak als aanvaller ingezet en dat deed hij goed, maar ik zie hem meer als een middenvelder."

'Voelt als nieuwe start door transfers'

De 53-jarige Schmidt heeft sowieso een goed gevoel overgehouden aan de slotweek van de transfermarkt. PSV versterkte zich naast met Götze met middenvelders Marco van Ginkel, Adrian Fein en Ibrahim Sangaré.

"De selectie was kwantitatief niet goed genoeg, maar nu hebben we wel een groep waarmee we het drukke seizoen in kunnen gaan", aldus Schmidt. "We moesten geduld hebben in de afgelopen transferperiode, en dat heeft zich uitbetaald. Ik ben blij dat de selectie nu compleet is. Het voelt een beetje als een nieuwe start."

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en PSV begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De Eindhovenaren zijn met tien punten gedeeld koploper in de Eredivisie.

