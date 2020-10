André Onana is ervan overtuigd dat het zwakke optreden van Ajax voor de interlandperiode tegen FC Groningen (1-0-nederlaag) een incident was. De Amsterdammers wachten nu twee lastige thuisduels met sc Heerenveen en Liverpool.

"Je hoeft deze groep niet uit te leggen dat het beter moet", zegt Onana vrijdag op de website van Ajax. "Ik sta elke dag met ze op het trainingsveld. De wil is enorm. We moeten geconcentreerder zijn achterin en meer intensiteit in de wedstrijd leggen. Dan weet ik zeker dat het beter zal gaan."

Ajax leed twee weken geleden tegen FC Groningen de eerste nederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag, die nauwelijks kansen creëerde in het Hitachi Capital Mobility Stadion, zakte daardoor naar de vijfde plaats op de ranglijst van de Eredivisie en moet dus in achtervolging op de concurrentie.

"Ik denk dat we dit seizoen hebben laten zien dat we nog steeds een sterk team zijn, al verliep het duel met Groningen natuurlijk niet zoals we hoopten", aldus Onana. "Ik denk dat we tegen Groningen nog best aardig begonnen, maar we hadden daarna ook pech toen we bijvoorbeeld twee keer de lat raakten."

'Dat zijn de wedstrijden waarvoor we zo hard trainen'

Ajax neemt het zondag eerst op tegen sc Heerenveen, dat nog ongeslagen is en de verrassende nummer vier is in de Eredivisie. De hoofdstedelingen openen vervolgens op woensdag de groepsfase van de Champions League tegen Liverpool, de regerend kampioen van Engeland.

"Ik kijk uit naar het duel met Heerenveen, maar ook zeker naar Ajax-Liverpool. Dat zijn de wedstrijden waarvoor we zo hard trainen. Prachtige uitdagingen. Ik heb zin om aan dit soort teams en de rest van de wereld te laten zien wat voor goede spelers wij weer hebben", besluit Onana.

Bij zowel de wedstrijd tegen sc Heerenveen als tegen Liverpool zijn geen supporters welkom in de Johan Cruijff ArenA vanwege de verscherpte coronamaatregelen in Nederland. De aftrap is respectievelijk op zondag om 14.30 uur en woensdag om 21.00 uur.