Een speler van PEC Zwolle is positief getest op het coronavirus, meldt de Eredivisionist vrijdag. Hij moet de thuiswedstrijd tegen PSV van zondag logischerwijs aan zich voorbij laten gaan.

Het is niet bekend wie de positief geteste speler is. Hij zit momenteel in thuisisolatie. Volgens PEC hoeven op dit moment geen andere spelers uit voorzorg in quarantaine en kan de rest van de groep de komende dagen gewoon doortrainen.

in de aanloop naar het duel met PSV wordt de selectie van PEC - volgens de richtlijnen van het coronaprotocol - nog een keer getest om er zeker van te zijn dat niet nog meer spelers het COVID-19-virus onder de leden hebben.

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en PSV komt vooralsnog dus niet in gevaar. Het duel begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Bij Willem II zijn een personeelslid en een staflid positief getest. Het tweetal is zoals gebruikelijk direct in thuisisolatie gegaan. De thuiswedstrijd van de Tilburgers van zaterdag tegen FC Twente (aftrap 21.00 uur) kan gewoon doorgaan.

Selectie en staf Sparta testen vooralsnog negatief

Bij Sparta Rotterdam testten deze week drie "werknemers" positief op het coronavirus, waardoor het uitduel met Feyenoord van zondag (aftrap 12.15 uur) in gevaar leek te komen.

De club meldt nu echter dat alle spelers en stafleden tweemaal zijn getest (een sneltest en een reguliere test) en dat uit de sneltest geen coronagevallen naar voren zijn gekomen. De uitslag van de reguliere test is nog niet bekend.

Van de drie werknemers die eerder deze week positief testten, zijn er inmiddels twee uit quarantaine en negatief getest. De derde persoon moet nog een aantal dagen in thuisisolatie blijven.

RKC Waalwijk-PEC Zwolle is tot dusver de enige Eredivisie-wedstrijd die dit seizoen uitgesteld moest worden vanwege te veel coronabesmettingen. In de Keuken Kampioen Divisie zijn de laatste weken al meerdere duels om die reden verplaatst, waaronder Helmond Sport-De Graafschap van vrijdagavond.

