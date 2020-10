De KNVB heeft de clubs in het betaald voetbal op het hart gedrukt het coronaprotocol goed te blijven volgen. De voetbalbond vreest dat de druk op het speelschema te groot wordt als er regelmatig wedstrijden moeten worden verschoven en dreigt met een tuchtzaak als de regels niet goed worden nageleefd.

Een woordvoerder van de KNVB bevestigt vrijdag na berichtgeving van De Telegraaf dat clubs onlangs in een videobespreking aan het coronaprotocol zijn herinnerd. De voetbalbond moest de laatste weken meerdere duels verplaatsen vanwege COVID-19-uitbraken bij clubs en maakt zich zorgen.

"Besmettingen kunnen natuurlijk gebeuren, maar we kunnen niet onbeperkt blijven schuiven met wedstrijden. Anders wordt de druk op het speelschema te groot", zegt een woordvoerder van de KNVB tegen NU.nl.

"Daarom voelen we ons genoodzaakt consequenties te verbinden aan nalatigheid. Als uit onderzoek van de GGD blijkt dat een club of de spelers zich niet aan de regels hebben gehouden, kan de tuchtcommissie een zaak starten. We willen clubs dan ook op het hart drukken om zich aan de basisregels te houden."

Meerdere duels al uitgesteld vanwege uitbraak

Zowel in de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie kwam het dit seizoen al voor dat wedstrijden verplaatst moesten worden. Zo werd donderdag besloten het duel tussen De Graafschap en Helmond Sport uit te stellen, omdat de Brabanders door een corona-uitbraak geen dertien spelers tot hun beschikking hadden.

Bij een tuchtzaak riskeren clubs een boete, een reglementaire nederlaag en/of puntenaftrek. In de Serie A werd Napoli onlangs al bestraft met een reglementaire nederlaag en een punt aftrek, omdat de club uit Napels vanwege twee positieve tests niet naar Turijn mocht vertrekken voor de uitwedstrijd tegen Juventus.

Ondanks de besmettingen bij de Nederlandse clubs mogen de wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie voorlopig gewoon doorgaan. Het kabinet besloot dinsdagavond wel de competities in de amateursport stop te zetten, maar maakte een uitzondering voor het betaald voetbal.