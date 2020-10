De English Football League (EFL), de organisatie van de profcompetities onder het hoogste Engelse niveau, is donderdag niet akkoord gegaan met een financiële injectie van 50 miljoen pond (zo'n 55 miljoen euro) door de Premier League. Het aanbod gold als alternatief voor het omstreden plan 'Project Big Picture'.

Het miljoenenbedrag was mede bedoeld om clubs uit de League One en League Two, het derde en vierde Engelse niveau, door de coronacrisis te helpen. De EFL vindt de som echter niet hoog genoeg.

De twintig Premier League-clubs stemden woensdag unaniem tegen hervormingsplan 'Project Big Picture', dat er onder meer voor had moeten zorgen dat de macht van de topclubs met een speciaal stemrecht werd vergroot.

Het project, dat een initiatief was van de EFL en de Amerikaanse eigenaren van Liverpool en Manchester United, werd toegejuicht door clubs uit de lagere divisies. Ze zouden flink meer televisiegelden krijgen.

Ter compensatie van het afgekeurde plan werd de injectie van 55 miljoen euro voorgesteld, maar dat wordt dus niet geaccepteerd. Volgens de EFL is er meer geld nodig om de flinke financiële gaten te dichten.

Mogelijk worden de EFL en de Premier League het later alsnog eens over een bedrag. Er wordt ook nog overlegd over hulp aan het Championship, het tweede Engelse niveau.