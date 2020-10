Na NAC Breda-SC Cambuur is er nog een Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd van vrijdag verplaatst naar volgende week. Helmond Sport kan vanwege meerdere coronabesmettingen niet spelen tegen De Graafschap.

In overleg met de KNVB is besloten om het duel Helmond Sport-De Graafschap te verplaatsen naar aanstaande maandag. Het aanvangstijdstip is nog niet bekend.

Uit een testronde op woensdag zijn bij Helmond Sport meerdere positieve uitslagen gekomen. "Om deze reden kan het duel tegen De Graafschap morgen geen doorgang vinden", schrijft de Brabantse club donderdag op zijn site.

Opvallend genoeg meldde De Graafschap even eerder op donderdag vier positieve coronagevallen bij "medewerkers" van de club. De Doetinchemmers waren op dat moment nog gewoon van plan om vrijdag te spelen, omdat "overal binnen de club de anderhalvemeterregel in acht wordt genomen".

Vorige week werd het thuisduel van De Graafschap met NAC al uitgesteld vanwege besmettingen in Breda. De Graafschap-trainer Mike Snoei vroeg zich toen hardop af of de coronaregels bij NAC wel strikt werden nageleefd.

Algemeen directeur Mattijs Manders van de Brabantse club noemde de uitspraken van Snoei "onhandig en een beetje ongepast". "Laten we hopen dat het niet nooit gebeurt, maar het kan morgen ook bij De Graafschap gebeuren", zei hij ook nog.

