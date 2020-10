Vincenzo Spadafora, de Italiaanse minister van Sport, beschuldigt Cristiano Ronaldo ervan de coronaregels te hebben overtreden door tijdens de interlandperiode naar Portugal af te reizen. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar testte dinsdag positief op het coronavirus.

De 35-jarige Ronaldo was op dat moment al in actie gekomen tegen Spanje en Frankrijk. Na zijn positieve test zag hij tijdens zijn zelfisolatie hoe Portugal met 3-0 van Zweden won.

In Italië geldt de regel dat spelers pas na drie negatieve coronatests de 'bubbel' van hun club mogen verlaten, maar volgens Spadafora besloot Ronaldo na twee negatieve tests al naar Portugal te reizen.

"Volgens mij had hij geen toestemming van de gezondheidsautoriteiten", zei de sportminister donderdag in een interview met Rai Radio 1, zonder verder diep op de zaak in te gaan.

Juventus-voorzitter Andrea Agnelli sprak later op de dag bij een persmoment na een aandeelhoudersvergadering tegen dat Ronaldo regels heeft overtreden. "Hij had geen enkele reden om niet af te reizen. We hebben de spelers gezegd dat ze hun isolatie thuis konden voortzetten. Er is niets mooier in het voetbal dan voor je land opgeroepen worden."

Ronaldo (167 interlands, 101 goals) had overigens geen symptomen. Hij was de enige speler van Portugal die positief testte.

