Technisch manager John de Jong had er geen rekening mee gehouden dat Mario Götze naar PSV zou komen. De wereldkampioen van 2014 tekende op de laatste dag van de transfermarkt transfervrij in Eindhoven.

"Ik had niet verwacht dat Götze zou komen. Ik wist dat de trainer Roger Schmidt contact met hem had, maar ook voor mij was het een verrassende move", zegt De Jong donderdag in een video van PSV.

Götze stond op een longlist van PSV, met potentiële, maar lastig haalbare aanwinsten. "Roger belde mij op de laatste ochtend van de transferwindow met de vraag of we in het budget nog ruimte hadden voor Götze", vertelt de Jong.

"Ik heb de mogelijkheid opengehouden dat het op de laatste dag nog kon, maar alle credits gaan naar Roger. Ik moet zo eerlijk zijn dat ik hier de afgelopen weken geen rekening mee heb gehouden."

'Schmidt heeft grote aantrekkingskracht op spelers'

PSV zag afgelopen transferperiode Sam Lammers, Jeroen Zoet, Bruma, Ritsu Doan en Michal Sadílek vertrekken, waarvan de laatste drie op huurbasis. Naast Götze kwamen ook Yvon Mvogo, Philipp Max, Eran Zahavi, Ibrahim Sagaré, Marco van Ginkel en Adrian Fein naar Eindhoven.

Veel van die aanwinsten komen uit het netwerk van Schmidt. "Je merkt dat hij internationaal een grote naam heeft. Zijn manier van spelen is bij veel spelers bekend, dat zorgt voor een extra aantrekkingskracht om naar PSV te komen", zegt De Jong. "Ik ben blij dat ik hem heb aangesteld."

Vanwege de coronacrisis was het een ingewikkelde transferperiode voor De Jong. "Vanaf maart is het in één ruk doorgegaan tot oktober. Het is een hele lange window geweest", zegt de technisch manager. "Ik ben heel tevreden hoe we deze zomer hebben afgerond."

PSV speelt zondag met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle zijn eerste duel na het sluiten van de transfermarkt.

