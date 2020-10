Bij FC Groningen zijn vier mensen rondom het eerste elftal positief getest op het coronavirus. De rest van de selectie wordt vrijdag opnieuw getest.

Reservedoelman Jan de Boer, assistent-trainer Adrie Poldervaart, sportwetenschapper Wouter Frencken en clubarts Reinoud Brouwer testten dinsdag bij een testronde positief. De vier hebben geen klachten en zijn inmiddels in quarantaine.

Vanwege de positieve gevallen wordt de complete selectie en staf van Groningen vrijdag opnieuw getest. Zaterdag moet de uitslag daarvan bekend worden.

Zondag (aftrap 16.45 uur) staat er voor de club een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op het programma.

Tot dusver werd er één duel in de Eredivisie uitgesteld wegens coronabesmettingen. RKC Waalwijk-PEC Zwolle ging niet door, omdat acht spelers van de thuisploeg in quarantaine moesten.



FC Groningen won twee van zijn eerste vier duels dit seizoen en staat daarmee in de middenmoot van de Eredivisie.

