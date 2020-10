Bondscoach Gareth Southgate heeft het woensdagavond na het duel van Engeland met Denemarken in de Nations League opgenomen voor Harry Maguire. De geplaagde verdediger pakte in de eerste helft een rode kaart en was zo medeverantwoordelijk voor de 0-1-nederlaag op Wembley.

De 27-jarige Maguire kreeg in de vijfde minuut zijn eerste gele kaart en ging amper een half uur later opnieuw in de fout. Hij liet de bal van zijn voet springen en haalde de aanstormende oud-Ajacied Kasper Dolberg onderuit met een lompe sliding.

Enkele minuten later tekende Christian Eriksen uit een strafschop voor de openingstreffer en Engeland was met tien man niet meer bij machte om een punt uit het vuur te slepen tegen Denemarken. Southgate vindt het echter niet terecht dat Maguire nu de gebeten hond is.

"Harry zit nu een periode dat hij van veel kanten wordt bekritiseerd. Ook van sommige mensen die beter zouden moeten weten. Hij heeft onze volledige steun en ik weet zeker dat dat bij zijn club (Manchester United, red.) niet anders is", zei Southgate na de nederlaag op Wembley tegen Sky Sports.

Harry Maguire droop na ruim een half uur met een rode kaart van het veld. (Foto: Pro Shots)

'Hij zal hier sterker uitkomen'

Zijn rode kaart tegen Denemarken betekende een nieuw dieptepunt voor Maguire na een roerige periode. De 27-voudig international werd in augustus op het Griekse eiland Mikonos gearresteerd vanwege betrokkenheid bij een vechtpartij en bracht twee dagen in een cel door.

Een Griekse rechtbank veroordeelde Maguire tot een gevangenisstraf van 21 maanden en 10 dagen voor zware mishandeling, verzet bij zijn arrestatie en pogingen tot omkoping na zijn aanhouding. Hij hoefde niet de cel in, omdat de celstraf lager was dan twee jaar en het zijn eerste overtreding was in Griekenland.

"Niemand wil na zo'n zomer nu in het middelpunt staan", verwees Southgate nog naar de veroordeling van Maguire. "Alles lijkt nu een beetje tegen hem te werken, maar hij moet volhouden. Voor mij is Harry een topspeler en een onmisbare schakel en ik weet zeker dat hij hier sterker uitkomt."

Engeland zakt door de nederlaag naar de derde plek in groep 2 van divisie A, met zeven punten uit vier wedstrijden. 'The Three Lions', die bij de vorige editie van de Nations League net als Nederland de 'Final Four' haalden, spelen nog duels met België (uit) en IJsland (thuis).