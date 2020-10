FC Emmen zet de naam van dierentuin Wildlands op de shirts die het aan jonge supporters verkoopt. De Drentse Eredivisie-club wil niet dat kinderen een shirt met de naam van erotiekwebshop EasyToys dragen.

Vorige maand ontstond enige ophef nadat de KNVB FC Emmen verbood om met EasyToys als shirtsponsor te spelen, omdat de sekswinkel in strijd met "de goede smaak en het fatsoen" zou zijn. Na overleg tussen de bond en de club kreeg Emmen later alsnog toestemming om EasyToys op het shirt te zetten.

FC Emmen meldt donderdag dat de club en de nieuwe sponsor het er in de eerste gesprekken al over eens waren dat er een goed doel op de jeugdshirts van de merchandise zou moeten komen. Later suggereerde Emmen om de lokale dierentuin op deze manier te steunen.

"Ik vind dat we iets terug moeten doen voor bedrijven die zwaar de dupe zijn van corona", zegt Eric Idema, CEO van EasyToys, op de website van FC Emmen. "Wildlands is een begrip in de regio en we geven ze graag een extra steuntje in de rug in deze voor hen zware tijden. Het is een stukje burenhulp, of naoberschap, zoals wij dat hier noemen."

Door de coronamaatregelen is Wildlands enkele maanden dicht geweest. Momenteel mag de dierentuin maximaal vijfduizend gasten per dag ontvangen, ongeveer de helft van het aantal bezoekers voor de corona-uitbraak.

De jeugdelftallen van FC Emmen werden al gesponsord door Rabobank en blijven met de naam van de bank op de shirts spelen.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie